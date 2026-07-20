Il Vicenza Calcio a 5 giocherà le partite casalinghe al Pala Collodi di Montecchio Maggiore

CALCIO A 5 – Grazie a un accordo con il Comune, il Vicenza calcio a cinque SSD a.r.l., società gemella del L.R. Vicenza, nella prossima stagione agonistica disputerà le proprie partite casalinghe al Pala Collodi di Montecchio Maggiore.

Fresco vincitore del campionato di serie D con conseguente promozione in C2 e finalista dell’ultima Coppa Veneto, il Vicenza calcio a cinque giocherà i suoi match nell’impianto di Alte Ceccato il venerdì sera, con due obiettivi da raggiungere nel corso della stagione: la promozione in C1 e la Final four di Coppa.

“Per la nostra società, dal presidente Jacopo Tranquilli, passando per i nostri giocatori e per tutto il nostro staff tecnico, sarà un grande onore poter calcare quest’anno con la nostra prima squadra il campo da gioco del Pala Collodi di Montecchio Maggiore – dichiara il vicepresidente e direttore finanziario del club, Mattia Terraroli –. Ringraziamo l’Amministrazione comunale, a partire dal sindaco Silvio Parise, che ci ha voluto fortemente e che ha voluto riportare a Montecchio un progetto sportivo ambizioso nell’ambito del calcio a cinque. Come società ambiziosa e come società gemella del Lanerossi Vicenza, avremo un ulteriore senso di responsabilità: quello di onorare uno dei più grandi palazzetti vicentini dedicati al calcio a cinque, riaccendendo quella passione che l’ha sempre contraddistinto. La struttura di Montecchio è eccezionale, sia a livello di spalti che a livello di campo da gioco. Come già annunciato, anche per quest’anno l’obiettivo della società è quello della promozione, questa volta in C1, oltre che cercare di andare più avanti possibile in Coppa Veneto. La squadra che abbiamo allestito è sicuramente competitiva per l’obiettivo, poi come sempre sarà il campo a parlare».

Per le partite di calcio a cinque, gli spalti del Pala Collodi dispongono di 248 posti a sedere.

“Il fatto che il Vicenza calcio a cinque abbia individuato il nostro palazzetto come impianto ideale per le loro partite casalinghe è la testimonianza della qualità di questa e delle altre strutture sportive della città – afferma il sindaco di Montecchio Maggiore Silvio Parise –. Ringraziamo quindi la società per averci scelto e auguriamo alla squadra di raggiungere gli obiettivi prefissati. I montecchiani sono pronti a tifare biancorosso!”.