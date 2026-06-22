21.2 C
Vicenza
23 Giugno 2026

SPORTvicentino
Atletica Primo Piano

Vicenza si conferma regina del Trofeo delle Province Trivenete

di Redazione0117

Prima Vicenza, seconda Udine, terza Treviso. Ecco il verdetto dell’edizione 2026 del Trofeo delle Province Trivenete, andata in scena ieri – domenica 21 giugno – a San Biagio di Callalta (TV) con la partecipazione di 12 selezioni under 14 del Nordest. Vicenza ha totalizzato 199,5 punti, mentre Udine e Treviso (193 contro 191,5 punti) hanno battagliato sino all’ultimo per le piazze d’onore. A seguire, ai piedi del podio, Verona (166 punti), Venezia (165), Pordenone e Padova (162 punti a testa). La rappresentativa berica ha così bissato il successo ottenuto nel 2025 ad Arzignano. Per Vicenza, tre vittorie individuali: merito di Gabriele Raschietti nel lungo e di Gabriel Toniolo e Olivia Anapoli, leader nel vortex. Poi, a completare il bilancio berico, anche quattro argenti e due bronzi.

RISULTATI. Ragazzi. 60: 1. Amedeo Rizzon (Pordenone) 8”09, 2. Ruggero Guerra (Vicenza) 8”12, 3. Giovanni Lunardon (Padova) 8”18.  1000: 1. Paolo Milocco (Udine) 2’55”80, 2. Elias Magoni (Bolzano) 3’00”67, 3. Alessandro Germani (Trento) 3’01”10. 60 ostacoli: 1. Matteo Monetti (Venezia) 9”09, 2. Jayden Martiriggiano (Vicenza) 9”09, 3. Francesco Zanon (Udine) 9”27. Alto: 1. Alberto Crisan (Verona) 1.58, 2. Filippo Antonazzo (Venezia) 1.56, 3. Leonardo Menegon (Udine) 1.51. Lungo: 1. Gabriele Raschietti (Vicenza) 4.99, 2. Thanakon Bernardi (Treviso) 4.98, 3. Achille Frasson (Padova) 4.96. Peso: 1. Edoardo Melinato (Treviso) 14.37, 2. Riccardo Bertagnoli (Verona) 14.30, 3. Santiago Lopez (Pordenone) 12.61. Vortex: 1. Gabriel Toniolo (Vicenza) 61.23, 2. Giovanni Narizzano (Verona) 56.85, 3. Daniele Favarato (Atl. Quinto) 46.20. Marcia (2000 m): 1. Alberto Bianchin (Padova) 11’49”63, 2. Patrick Fantinato (Vicenza) 11’58”99, 3. Gioele Fossa (Treviso) 12’00”57. 4×100: 1. Pordenone (Morello, Rizzon, Benedet, Trevisan) 51”79, 2. Vicenza (Schiavoi, Ranzato, Guerra, Martiriggiano) 51”80, 3. Padova (Bolzonella, Lunardon, Frasson, Carraro) 51”91. 3×800: 1. Treviso (Calabrò, Girotto, Gavelli) 7’18”71, 2. Trento (Stenico, Pallaoro, Pasqualini) 7’20”67, 3. Vicenza (Fasolato, Penazzato, Parise) 7’24”45.

 

Ragazze. 60: 1. Godsgift Ehiozee (Venezia) 8”28, 2. Gioia Oliva (Trieste) 8”40, 3. Alice Chiarandini (Udine) 8”53. 1000: 1. Elena Capuzzo (Venezia) 3’07”06, 2. Emma Mainardis (Udine) 3’10”86, 3. Anna Dardengo (Treviso) 3’19”46.  60 ostacoli: 1. Clara Floreani (Udine) 9”38, 2. Maja Cattani (Bolzano) 9”75, 3. Gaia Moschin (Padova) 9”85. Alto: 1. Katja Florian (Bolzano) 1.46, 2. Sofia Marchesin (Treviso) 1.44, 3. Isabella Girelli (Verona) 1.39. Lungo: 1. Alice Panizzon (Belluno) 4.56, 2. Beatrice Burello (Udine) 4.46, 3. Viola Vanzo (Vicenza) 4.44. Peso: 1. Ida Soelva (Bolzano) 10.58, 2. Diana Fabrello (Venezia) 9.98, 3. Angelica Novelli (Belluno) 9.84. Vortex: 1. Olivia Anapoli (Vicenza) 49.08, 2. Ambra Monestier (Pordenone) 44.58, 3. Asia Pittini (Udine) 40.91. Marcia (2000 m): 1. Sally De Bortoli (Treviso) 11’19”34, 2. Maddalena Sartorello (Padova) 11’44”72, 3. Alice Rebula (Trieste) 11’51”72. 4×100: 1. Udine (Galeone, Floreani, Chiarandini, Burello) 52”29, 2. Pordenone (Pivesso, Monestier, Basso, Antoniolli) 54”37, 3. Venezia (Mior Franceschini, De Nardi, Lovo, Ehiozee) 54”60. 3×800: 1.  Udine (Mainardis, Moschione, Dereani) 7’57”17, 2. Venezia (Camerotto, Facchin, Zanon) 8’01”22, 3. Verona (Tessari, Menini, Bolognesi) 8’03”04. RISULTATI

Ti potrebbe interessare:

Ceccato punta al rilancio nel Rally del Casentino: coefficiente maggiorato e punti pesanti in palio

Redazione

Vicenza si conferma regina del Trofeo delle Province Trivenete

Redazione

La Leggenda di Bassano va in onda: il motorismo storico conquista la radio

Redazione

Lascia un commento