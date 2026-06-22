Vicenza si conferma regina del Trofeo delle Province Trivenete

Prima Vicenza, seconda Udine, terza Treviso. Ecco il verdetto dell’edizione 2026 del Trofeo delle Province Trivenete, andata in scena ieri – domenica 21 giugno – a San Biagio di Callalta (TV) con la partecipazione di 12 selezioni under 14 del Nordest. Vicenza ha totalizzato 199,5 punti, mentre Udine e Treviso (193 contro 191,5 punti) hanno battagliato sino all’ultimo per le piazze d’onore. A seguire, ai piedi del podio, Verona (166 punti), Venezia (165), Pordenone e Padova (162 punti a testa). La rappresentativa berica ha così bissato il successo ottenuto nel 2025 ad Arzignano. Per Vicenza, tre vittorie individuali: merito di Gabriele Raschietti nel lungo e di Gabriel Toniolo e Olivia Anapoli, leader nel vortex. Poi, a completare il bilancio berico, anche quattro argenti e due bronzi.

RISULTATI. Ragazzi. 60: 1. Amedeo Rizzon (Pordenone) 8”09, 2. Ruggero Guerra (Vicenza) 8”12, 3. Giovanni Lunardon (Padova) 8”18. 1000: 1. Paolo Milocco (Udine) 2’55”80, 2. Elias Magoni (Bolzano) 3’00”67, 3. Alessandro Germani (Trento) 3’01”10. 60 ostacoli: 1. Matteo Monetti (Venezia) 9”09, 2. Jayden Martiriggiano (Vicenza) 9”09, 3. Francesco Zanon (Udine) 9”27. Alto: 1. Alberto Crisan (Verona) 1.58, 2. Filippo Antonazzo (Venezia) 1.56, 3. Leonardo Menegon (Udine) 1.51. Lungo: 1. Gabriele Raschietti (Vicenza) 4.99, 2. Thanakon Bernardi (Treviso) 4.98, 3. Achille Frasson (Padova) 4.96. Peso: 1. Edoardo Melinato (Treviso) 14.37, 2. Riccardo Bertagnoli (Verona) 14.30, 3. Santiago Lopez (Pordenone) 12.61. Vortex: 1. Gabriel Toniolo (Vicenza) 61.23, 2. Giovanni Narizzano (Verona) 56.85, 3. Daniele Favarato (Atl. Quinto) 46.20. Marcia (2000 m): 1. Alberto Bianchin (Padova) 11’49”63, 2. Patrick Fantinato (Vicenza) 11’58”99, 3. Gioele Fossa (Treviso) 12’00”57. 4×100: 1. Pordenone (Morello, Rizzon, Benedet, Trevisan) 51”79, 2. Vicenza (Schiavoi, Ranzato, Guerra, Martiriggiano) 51”80, 3. Padova (Bolzonella, Lunardon, Frasson, Carraro) 51”91. 3×800: 1. Treviso (Calabrò, Girotto, Gavelli) 7’18”71, 2. Trento (Stenico, Pallaoro, Pasqualini) 7’20”67, 3. Vicenza (Fasolato, Penazzato, Parise) 7’24”45.

Ragazze. 60: 1. Godsgift Ehiozee (Venezia) 8”28, 2. Gioia Oliva (Trieste) 8”40, 3. Alice Chiarandini (Udine) 8”53. 1000: 1. Elena Capuzzo (Venezia) 3’07”06, 2. Emma Mainardis (Udine) 3’10”86, 3. Anna Dardengo (Treviso) 3’19”46. 60 ostacoli: 1. Clara Floreani (Udine) 9”38, 2. Maja Cattani (Bolzano) 9”75, 3. Gaia Moschin (Padova) 9”85. Alto: 1. Katja Florian (Bolzano) 1.46, 2. Sofia Marchesin (Treviso) 1.44, 3. Isabella Girelli (Verona) 1.39. Lungo: 1. Alice Panizzon (Belluno) 4.56, 2. Beatrice Burello (Udine) 4.46, 3. Viola Vanzo (Vicenza) 4.44. Peso: 1. Ida Soelva (Bolzano) 10.58, 2. Diana Fabrello (Venezia) 9.98, 3. Angelica Novelli (Belluno) 9.84. Vortex: 1. Olivia Anapoli (Vicenza) 49.08, 2. Ambra Monestier (Pordenone) 44.58, 3. Asia Pittini (Udine) 40.91. Marcia (2000 m): 1. Sally De Bortoli (Treviso) 11’19”34, 2. Maddalena Sartorello (Padova) 11’44”72, 3. Alice Rebula (Trieste) 11’51”72. 4×100: 1. Udine (Galeone, Floreani, Chiarandini, Burello) 52”29, 2. Pordenone (Pivesso, Monestier, Basso, Antoniolli) 54”37, 3. Venezia (Mior Franceschini, De Nardi, Lovo, Ehiozee) 54”60. 3×800: 1. Udine (Mainardis, Moschione, Dereani) 7’57”17, 2. Venezia (Camerotto, Facchin, Zanon) 8’01”22, 3. Verona (Tessari, Menini, Bolognesi) 8’03”04. RISULTATI