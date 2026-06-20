Stefan Basson é il nuovo capo allenatore della Rangers Rugby Vicenza

RUGBY SERIE A ELITE – Stefan Basson sarà il nuovo capo allenatore della prima squadra della Rangers Rugby Vicenza. Un arrivo di assoluto prestigio che si inserisce in un percorso di rinnovamento dello staff tecnico del FirstXV.

Con l’ingaggio di Stefan Basson, la Rangers Rugby Vicenza porta in biancorosso un tecnico di esperienza e mentalità vincente, capace di unire la profonda conoscenza del rugby italiano alla cultura del lavoro che lo ha sempre contraddistinto. Un segnale chiaro delle ambizioni del club e dell’intenzione di costruire un progetto solido e competitivo.

“Sono felicissimo di guidare la Rangers Rugby Vicenza – esordisce Basson –. Il mio obiettivo è dare certezze attraverso una struttura chiara e un’energia nuova e positiva. Voglio che ci concentriamo sullo sviluppo di una cultura di squadra vincente, basata sul rispetto, sul lavoro quotidiano e sulla fiducia reciproca: Fit Fast Furious Players. Sono contentissimo del team che stiamo costruendo: condividiamo la stessa visione e l’obiettivo è uno solo: dare il massimo ogni giorno per mettere i ragazzi nelle migliori condizioni possibili.”

Stefan Basson è stato una bandiera del club rodigino in campo ed in panchina. Estremo e calciatore con oltre 1400 punti segnati nel massimo campionato italiano nel corso delle dieci stagioni e 193 presenze in rossoblu, culminati con lo scudetto del 2015-2016. Il passaggio ai Medicei Firenze coincide con l’esordio di Stefan anche nel ruolo di allenatore dei trequarti, in seguito Mogliano, sempre come assistente allenatore ed infine il ritorno a Rovigo: prima nell’Under18, poi parte integrante dello staff tecnico come allenatore dei trequarti che riporta i rossoblù sul tetto d’Italia nel 2024-2025 con la conquista di Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa.

L’arrivo di Basson a Vicenza si inserisce in una riorganizzazione complessiva dell’area tecnica della prima squadra. Andrea Cavinato, fino ad oggi capo allenatore, assume il ruolo di direttore tecnico della Rangers Rugby Vicenza: una scelta che valorizza il lavoro svolto in questi anni e mette la sua esperienza al servizio dell’intero progetto del club, garantendo continuità e una visione di lungo periodo, per la prima squadra, i cadetti ed il settore giovanile.

Il rinnovamento non si ferma qui. Lo staff vicentino è infatti al lavoro per definire ulteriori accordi che andranno a rafforzare il nuovo assetto tecnico della prima squadra. Nelle prossime settimane saranno comunicati i dettagli degli innesti che completeranno l’organigramma, a conferma dell’ambizione con cui la Rangers Rugby Vicenza si prepara ad affrontare la nuova stagione, in partenza giovedì 23 luglio 2026 con la prima sessione di allenamento.