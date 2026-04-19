GIOVANISSIMI – Finale spettacolo al “Maroso”: Union Ezzelina travolge Valbrenta 5-2 e vola ai regionali

(di Ossama Essalhi) Marostica – Qui al “Virgilio Maroso” l’aria è densa, con gli spalti già sovraffollati di gente che non smette di tifare nemmeno per un istante. Sono i tifosi dell’Union Ezzelina e del Football Valbrenta, arrivati in gruppo per questa finale che segnare il destino di una delle 2 sfidanti. In mezzo al campo, a dirigere le danze con il fischietto in bocca, c’è la terna della sezione di Bassano: l’arbitro Vidale, affiancato dai guardalinee Toniato e Tessariolo. Il clima partita è iniziato ben prima del fischio d’inizio, con i riscaldamenti in campo delle due finaliste. Le squadre finiscono di scaldarsi e si schierano: sono le 15.35 quando la palla inizia a girare sul serio. L’Union Ezzelina non aspetta, aggredisce subito il match partendo forte in attacco, mentre il Valbrenta prova a rincorrere e a recuperare palla, ma per ora non c’è verso. Al 2′ minuto arriva già il primo tiro dell’Union, una botta che vola alta sopra la traversa, concludendo un’azione che sembrava promettente. Ma ad attirare l’attenzione è il numero 11 dell’Union, Baghiani Anisse: si vede subito che ha un altro passo, si diverte a giocare con la palla e a far impazzire la difesa avversaria con i suoi dribbling. Il Valbrenta prova a scuotersi al 3′, ma la palla sbatte sulla schiena del numero 7 dell’Union che fa da muro in difesa .Si riparte ed è ancora l’Union a spingere: sempre il numero 11 mette un assist al bacio per il compagno numero 8 che non sbaglia. Gol! Al 7′ minuto l’Union è già avanti 1-0. Il Valbrenta sembra assonato, non riesce a costruire nulla sulla fase offensiva nell’immediato. La partita si accende, arrivano i richiami verbali pesanti al numero 6 e al numero 5 dell’Union, prima del decimo minuto. Poi il gioco si ferma per un infortunio; sembrerebbe però che questa pausa serva al Valbrenta a chiarirsi le idee, dato che ripartono con una fase offensiva bellissima e concisa, portando il portiere dell’Union a fare due parate che salvano il risultato. Il match diventa una battaglia a centrocampo. Al 18′ minuto l’attenzione ricade sulla punizione per l’Union: la barriera a tre è pronta, il tiro parte ma la palla sfiora lo specchio della porta. Intanto gli animi si scaldano ed inizia un diverbio tra il numero 2 dell’Union e il numero 3 del Valbrenta, ma l’arbitro Vidale interviene subito. Si fa notare anche il portiere del Valbrenta, che para tutto quello che arriva dalle batterie degli attaccanti avversari. Al 23′ un altro fischio interrompe tutto: il numero 11 è a terra infortunato, esce dolorante per rientrare successivamente qualche minuto dopo. Il vero climax della partita però arriva al 32′: il portiere del Valbrenta, vedendo che l’Union stava per segnare, esce in corsa dall’area e travolge il numero 11. Vidale interviene: rosso diretto per D.O.G.S.O. Valbrenta in dieci. Nonostante lo shock, i biancazzurri ripartono e il numero 3 tira una cannonata spettacolare, murata però dal difensore numero 2. Ma l’Union sentendosi minacciata e agli sgoccioli del tempo trova il raddoppio con il numero 9 al 35′ minuto.

Il secondo tempo riparte con la tifoseria che urla come se fosse il dodicesimo uomo. Per il Valbrenta è durissima in dieci, ma incredibilmente costruiscono la prima azione, fermata però per fuorigioco. Al 9′ minuto il numero 8 dell’Union va in 1 vs 1, dribbla il portiere e arriva a un passo dalla linea, ma tira incredibilmente tra le braccia del portiere. Subito dopo il contropiede immediato del Valbrenta, la palla arriva al numero 9 che decide di fare lo spettacolo. Dribbla due uomini, scavalca il portiere con uno spostamento di corpo e insacca il 2-1 all’11’ minuto. Un Eurogoal pazzesco!L’Union però si sveglia subito. Al 15′ il numero 8 riceve un assist perfetto e non sbaglia: 3-1. Sulla punizione al 22′ minuto, il portiere respinge ma il numero 9 dell’Union è un falco sulla ribattuta e segna il 4-1. Al 25′ iniziano i cambi: entra il numero 15, Andrea Nappo, che si distingue subito trovando la via del gol al 32′ per il 5-1. Nel finale, un’ultima fantastica rete del Valbrenta fissa il punteggio sul 5-2 definitivo. L’Union Ezzelina vince il titolo e vola alla fase regionale tra gli applausi del “Maroso”.

A seguire si sono svolte le premiazioni: inizialmente è stata consegnata una medaglia alla terna arbitrale della sezione di Bassano del Grappa, con la presenza del presidente Marco Scapin. Successivamente è stata premiata la società Bassanese, distintasi per la correttezza sportiva con l’assegnazione della Coppa Disciplina. Spazio poi ai giovani protagonisti con la premiazione degli Allievi Under 16 dell’Union Ezzelina, vincitori del proprio campionato ed a seguire, il riconoscimento alla seconda classificata e finalista, Valbrenta Football. Infine, a chiudere la cerimonia, la premiazione della squadra vincitrice, Union Ezzelina, che grazie al successo accede alla fase regionale.