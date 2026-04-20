Weekend di motori: Rally Team e Funny Team protagoniste tra Elba e Paganella

È stato un fine settimana intenso e ricco di soddisfazioni per Rally Team e Funny Team, impegnate tra l’International Rally Cup e la Coppa Rally ACI Sport di quarta zona, con risultati di rilievo tra l’Isola d’Elba e il Trentino.

Al Rally Elba, primo atto dell’IRC, grande prova di Massimo Dal Ben, navigato da Elsa Dal Dosso su Renault Clio Super 1600. Dopo una partenza complicata nella frazione notturna, il pilota vicentino è stato autore di una brillante rimonta, conquistando la vittoria in classe S1600, il terzo posto in RC3N e il diciannovesimo assoluto.

Sempre all’Elba, bene anche Arianna Doriguzzi Breatta, affiancata da Elena Sica su Renault Clio Rally5, vincitrice tra le dame e protagonista anche nella classifica di classe, dove ha chiuso undicesima portando a casa punti importanti per il campionato.

Dal mare alle montagne, l’attenzione si è poi spostata sul Paganella Rally, che ha visto al via 106 equipaggi in un clima primaverile e con grande partecipazione di pubblico sin dallo shakedown di Spormaggiore. Dopo le prime prove speciali del sabato, il leader provvisorio era Alessandro Zanolli, davanti a Federico Bottoni e Pietro De Tisi, in una gara condizionata anche da interruzioni e neutralizzazioni per incidenti.

Nel contesto trentino, il Funny Team ha saputo mettersi in grande evidenza. Spicca la vittoria di Daniele Coppiello, con Giulia Dai Fiori, primo in classe RSTB16P su Peugeot 208 Racing Start Plus. «Ci siamo divertiti moltissimo – ha raccontato – su prove tanto belle quanto insidiose».

Positiva anche la gara di Nicola Pezzato, insieme a Leonardo Forin su Renault Clio RS gruppo N: secondo di classe N3, settimo di gruppo RC5N e quarto nel Michelin Trofeo Italia, al rientro dopo la finale 2025.

A completare il bilancio della scuderia vicentina, il terzo posto in classe N2 del presidente Nicola Dal Ben, navigato da Elisa Serafin su Citroen Saxo, autore di una gara in crescendo nonostante condizioni meteo variabili e scelte gomme difficili nel finale. Sfortunato invece Marco Fanton, costretto al ritiro nelle prime battute.

Anche Rally Team ha raccolto indicazioni positive dal Paganella: Roberto Campostrini, con Paola Ferrari, ha chiuso quarto di classe Rally4-R2, mentre Roger Vardanega, insieme a Michele Visentin, ha conquistato il terzo posto, sfiorando la leadership nel Michelin Trofeo Italia, sfumata solo per pochi decimi a causa della pioggia nel finale.

Successo invece in classe A6 per il navigatore Francesco Zannoni, che ha guidato il debuttante Giorgio Giacomin alla vittoria su Peugeot 106 Rallye. Ritiro infine per Nico Bertazzo, fermato da un problema tecnico alla trasmissione dopo un weekend comunque in crescita.

La gara trentina si è poi completata nella giornata di domenica con le ultime quattro prove speciali, decisive per definire le classifiche finali prima dell’arrivo in Piazza Dolomiti ad Andalo, teatro del gran finale.

Un bilancio complessivo più che positivo per le due scuderie vicentine, protagoniste su più fronti tra conferme, podi e segnali incoraggianti per il prosieguo della stagione.