Staffette regionali: tripletta per Atletica Vicentina, Trevisatletica e Fiamme Oro Padova

Grande spettacolo ad Abano Terme, dove lo stadio delle Terme ha ospitato il campionato regionale di staffette, uno degli appuntamenti più attesi della stagione su pista. Una lunga giornata di gare ha visto protagonisti quasi 400 team tra quartetti e terzetti, per oltre 1500 atleti-gara, con risultati di alto livello soprattutto nel settore giovanile.

A dominare la scena sono state tre società, capaci di conquistare tre titoli regionali ciascuna: Atletica Vicentina, Trevisatletica e Fiamme Oro Padova.

L’Atletica Vicentina si è imposta nel settore assoluto femminile, vincendo entrambe le 4×100 e la 4×400, oltre al successo nella 4×100 maschile con il quartetto Padovan, Quarshie, Avitabile e Fiorese (41”49). Tra le donne, vittorie nella 4×100 (47”33) e nella 4×400 (3’54”22), confermando la forza e la profondità del gruppo berico.

Trevisatletica ha invece brillato soprattutto al maschile, conquistando la 4×400 (3’21”68) e la staffetta svedese assoluta (200-400-600-800) con il tempo di 4’36”46. A questi successi si aggiunge anche il titolo nella svedese cadette (100-200-300-400), a testimonianza di un vivaio in grande crescita.

Tripletta tutta giovanile per le Fiamme Oro Padova, che dominano tra cadetti e ragazzi: primo posto nella 4×100 e nella svedese cadetti, oltre al successo nella svedese ragazzi (100-200-300-400).

Tra gli altri risultati da segnalare, il successo dei padroni di casa della Vis Abano nella 4×400 mista allievi (3’43”75), mentre l’Audace Noale si è imposta nelle prove di mezzofondo giovanile (3×1000 cadetti e 3×800 ragazzi). Bene anche l’Atletica Ponzano, vincente nella svedese assoluta femminile e nella 3×800 ragazze.

Numeri importanti e grande partecipazione hanno caratterizzato una manifestazione che ha confermato la vitalità dell’atletica veneta, con tanti giovani talenti pronti a emergere e società sempre più competitive su tutto il territorio regionale.