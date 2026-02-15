Al Menti impresa dell’Alcione che mette fine all’imbattibilità del LR Vicenza



LR Vicenza – Alcione Milano 0-1

Marcatore: 47′ st Plescia

LR Vicenza – Gagno; Cappelletti, Leverbe, Sandon; Caferri, Zonta (21’ st Pellizzari), Carraro, Alessio (13’ st Vitale), Talarico (13’ st Tribuzzi); Rauti (21’ st Stückler), Morra (30’ st Capello). A disposizione: Massolo, Basso, Benassai, Vescovi, Cuomo, Golin, Cavion, Rada, Costa. All. Gallo.

Alcione Milano – Agazzi; Pirola, Ciappellano (29’ st Chierichetti), Giorgeschi, Scuderi; Muroni, Galli, Invernizzi (36’ st Renault); Bright (29’ st Olivieri), Pitou; Tordini (29’ st Plescia). A disposizione: Raffaelli, Gallazzi, Lanzi, Lopes, Marconi, Rebaudo. All. Cusatis

Arbitro: Di Loreto di Terni; assistenti: Rastelli – Miccoli; quarto ufficiale: D’Eusanio; FVS: Tomasi.

Note. Spettatori: 10.534 di cui 7961 abbonati, per un incasso di 94.760. Ammoniti: mister Gallo (V), Agazzi (A), Cappelletti (V), Renault (A). Angoli: 9-5. Recupero: 2’, 4’.

SERIE C SKY WIFI – Ad ora pranzo va in scena la sfida tra L.R. Vicenza e Alcione Milano. Ed è davvero un anticipo “indigesto” quello che vede la squadra di Cusatis mettere fine all’imbattibilità dei biancorossi e del Menti grazie al gol di Plescia nel recupero.

Un punto nelle due ultime partite casalinghe é un bilancio un po’ magro per quella formazione che finora, davanti ai propri tifosi, era stato un vero rullo compressore.

Invece, Zonta e compagni sembrano aver calato i ritmi nel motore: un piccolo trotto che crea sì qualche occasione pericolosa, ma manca di quelle accelerazioni in grado di cambiare una partita ancorata sullo 0-0. E, forse, non é un caso che questo sia arrivato in coincidenza con l’assenza di capitan Costa.

Ma veniamo alla cronaca. Pronti, via e subito biancorossi in avanti alla ricerca del gol. Dopo una prima conclusione di Talarico, con il calcio d’angolo non concesso nonostante la deviazione di un difensore, al 6’ é Rauti a girarsi bene in area, ma é altrettanto pronta la risposta di Agazzi in tuffo.

Ed é ancora il portiere ospite, al quarto d’ora, a deviare con la punta delle dita il rasoterra di Sandon. Dopo una fase in cui calano ritmi e pressione, al 26’ si rivede il Vicenza: bel cross di Talarico, Rauti si coordina ma questa volta calcia alto. Niente di fatto e squadre al riposo sul risultato di 0-0.

Inizia la ripresa e, dopo una decina di minuti, Fabio Gallo inizia a ridisegnare l’undici in campo con una serie di sostituzioni a coppia di due. E’ ancora Agazzi a meritarsi gli applausi salvando i suoi sul colpo di testa di Morra. Quindi é Cappelletti, in elevazione, a mandare di poco a lato.

Inizia a farsi vedere anche l’Alcione chiamando in causa Gagno. Nel finale é Cappelletti a salvare sulla linea mentre, dall’altra parte, Capello fa gridare il gol.

Gol che arriva, però, a firma di Plescia, che gela il Menti. Non c’è più tempo per recuperare. Finisce 0-1.