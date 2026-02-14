La Rangers Rugby Vicenza cade in casa con la capolista Valorugby Emilia

Rangers Rugby Vicenza – Valorugby Emilia 7-33 (pt 0-14)

Marcatori: p.t.: 4’ m Wagnpfeil tr Hugo (0-7); 32’ m Schiabel tr Hugo (0-14); s.t.: 53’ m Leaupepe tr Heymans (7-14); 58’ m Bigi tr Hugo (7-21); 75’ m Hugo tr Hugo (7-28); 79’ m Brisighella (7-33).

Rangers Rugby Vicenza: Sperandio; Leaupepe, Filippetto, Gritti, Foroncelli (63’ Perello-Alvarez); Heymans, Panunzi © (70’ Gregorio); Vunisa, Pretz (43’ Menon), Trambaiolo (11’ Franchetti); Parolo, Sottana (70’ Mirenzi); Leso (59’ Avila-Recio), Ferrara (59’ Chimenti-Borrell), Zago (70’ Braggiè). All. Cavinato

Valorugby Emilia: Brisighella, Bruno (40’st Cuminetti – 52’-62’ Taddei), Leituala, Schiabel, Colombo; Hugo, Casilio (76’ Gherardi); Roura, Wagenpfeil, Sbrocco (64’ Ruaro); Du Preez (49’ Rimpelli), Schinchirimini (68’ Nasove); Favre © (52’ D’Amico), Cruz (52’ Bigi), Diaz (62’ Taddei). All. Violi

Arb: Filippo Russo. AA1: Clara Munarini AA2: Federico Boraso. TMO: Stefano Penne’

Quarto Uomo: Alessandro Zerbinati

Cartellini: 52’ giallo a Diaz (Valorugby).

Calciatori: Hugo (Valorugby) 4/5; Heymans (Rangers) 1/1.

Note: giornata fredda e piovosa, terreno lento ma in buone condizioni nonostante le abbondanti precipitazioni, 200 spettatori.

Simecom Player of the Match: Schalk Hugo (Valorugby)

Punti conquistati in classifica: Rangers Vicenza 0; Valorugby 5.

RUGBY SERIE A ELITE – Nell’undicesima giornata del Soladria Serie A Elite, i biancorossi di Cavinato, Festuccia e Minto cedono nell’ultimo quarto e non riescono a trovare punti. Valorugby concreto e preciso vince 7-33 e mantiene la testa del campionato.

Giornata fredda e piovosa alla Rugby Arena. Nonostante le condizioni meteo le due squadre provano a muovere il pallone. Valorugby in vantaggio in apertura muovendo bene il pallone al largo, Vicenza risponde con la meta di Pretz, ma il TMO annulla per un un avanti vicentino cinque fasi prima. Vicenza allora ritorna a difendere bene e respinge le folate offensive ospiti, fino al 32′ quanto un calcio mal calibrato apre la strada agli emiliani che marcano la seconda meta per lo 0-14.

Nella ripresa primo quarto d’ora tutto biancorosso, con Leaupepe che concretizza in meta il calcio all’ala di Panunzi: Heymans converte per il 7-14 con Valorugby in inferiorità per falli ripetuti. Ospiti però che serrano le fila con il drive da rimessa laterale e tornano sul doppio vantaggio 7-21. Vicenza prova a rispondere, però manca sempre il dettaglio in zona rossa. Valorugby mette pressione, Hugo stoppa Heymans e marca la meta che decreta vittoria e bonus per il Valorugby. Nel finale il contropiede di Brisighella chiude la sfida sul 7-33.

Punteggio severo per la Rangers per quanto visto in campo con i vicentini capaci di difendere con ordine e portarsi in attacco contro la capolista per ampi tratti del match: purtroppo, qualche sbavatura ha allargato il divario. Ora la pausa per le fasi finali della Coppa Italia con la Rangers che tornerà in campo sabato 14 marzo alla Rugby Arena con la Femi-CZ Rovigo.

Risultati 11° turno

Viadana – Biella 50-0 (5-0)

Domenica 15 febbraio

HBS Colorno v Petrarca – ore 14:00

Fiamme Oro v Sitav Lyons – ore 14:30

Femi-Cz Rovigo v Mogliano – ore 15:00

Classifica

Valorugby* 47

Petrarca 40

Viadana* 40

Rovigo 38

Fiamme Oro 32

Mogliano 21

Rangers Vicenza* 19

Lyons 14

Biella* 12

Colorno 7

*=una gara in più

Programma 12° turno

Sabato 14 marzo

Rangers Vicenza – Femi-CZ Rovigo – ore 14:30

Sitav Lyons – Viadana – ore 14:30

Petrarca – Fiamme Oro – ore 14:30

Domenica 15 marzo

Valorugby – Biella – ore 14:30

Mogliano – HBS Colorno – ore 15:00