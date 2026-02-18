Tennis Comunali Vicenza é la migliore scuola del Veneto

TENNIS – La prima scuola di tennis del Veneto: un traguardo di eccellenza e passione, realizzato nel corso degli anni attraverso un percorso iniziato nell’agosto 2010 e che, con il tempo, ha raggiunto obiettivi sempre più ambiziosi.

Stiamo parlando di Tennis Comunali Vicenza, il circolo cittadino che, secondo la speciale graduatoria pubblicata dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, si conferma come l’eccellenza della nostra regione, classificandosi al 46° posto in Italia con 4.100 punti, su oltre 2.000 circoli, precedendo il Plebiscito Padova (cinquantesimo) e il TC Padova (sessantunesimo).

“Essere la prima scuola di tennis del Veneto è senza dubbio motivo di orgoglio e vanto, un riconoscimento che è il frutto del lavoro quotidiano – commenta il presidente Enrico Zen. – Questo per noi non rappresenta un punto di arrivo, ma uno stimolo a migliorarci continuamente e a lanciare nuove sfide. E’ un onore che comporta grandi responsabilità. Siamo fieri dei traguardi raggiunti e del percorso compiuto fino ad oggi, tuttavia, sappiamo che la vera soddisfazione risiede nel futuro che stiamo costruendo. Continueremo a lavorare con passione e determinazione, come abbiamo sempre fatto, consapevoli che il nostro impegno non solo contribuisce alla crescita dei giocatori, ma forma anche giovani uomini e donne che, grazie allo sport e al tennis in particolare, apprendono valori fondamentali che porteranno con sé nella vita di tutti i giorni. Questo risultato è il frutto di un grande lavoro di squadra, che inizia da chi si occupa dei campi, passando per la segreteria, per concretizzarsi nella straordinaria squadra di maestri, istruttori e preparatori atletici. Uno staff di alta qualità, in cui ciascun individuo mette a disposizione le proprie competenze per far crescere un gruppo in cui le individualità rappresentano una ricchezza, ma acquistano ulteriore importanza nella condivisione. E ora siamo pronti a scrivere insieme altri capitoli significativi della nostra storia.”

Come accennato, i risultati del Tennis Comunali Vicenza affondano le radici lontano nel tempo: “La nostra scuola è nata con l’intento di promuovere il tennis come sport accessibile a tutti, creando un ambiente stimolante e inclusivo – prosegue Zen. – La nostra missione è sempre stata quella di offrire una formazione di altissimo livello, in cui le tecniche di insegnamento moderne si affiancano alla passione. La soddisfazione di essere la prima scuola di tennis del Veneto deriva dai risultati ottenuti dai nostri allievi e ha la sua punta di diamante nel nostro team di serie A1, composto quasi interamente da giocatori del vivaio, che anche nel prossimo campionato sarà tra le migliori 16 d’Italia.”

Fondamentale è anche il luogo dove tutto questo si realizza, ovvero un circolo moderno e funzionale: “Essere la prima scuola di tennis del Veneto significa anche creare un ambiente di crescita non solo sportiva, ma anche personale. Il tennis insegna valori fondamentali, come la perseveranza, la capacità di affrontare le sconfitte e il lavoro quotidiano, il sacrificio. Ma non dimentichiamo l’aspetto di socializzazione che permette di vivere il tennis come un momento di condivisione e divertimento. Questo approccio ha permesso di costruire una comunità coesa e affiatata, che è parte integrante del nostro successo”.