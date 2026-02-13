Il LR Vicenza lancia la Future Coach Academy: si parte il 21 febbraio

CALCIO – Il L.R. Vicenza è lieto di annunciare l’avvio ufficiale della Future Coach Academy, il progetto per sostenere la crescita degli allenatori che prenderà il via sabato 21 febbraio. Si tratta di un’iniziativa dedicata alla formazione e all’aggiornamento degli allenatori del calcio giovanile, pensata per offrire strumenti concreti e un approccio formativo chiaro e riconoscibile.

La Future Coach Academy è stata ideata dal responsabile tecnico del settore giovanile Lorenzo Simeoni che ha trovato sin da subito il pieno supporto sia del direttore generale Werner Seeber che del responsabile del vivaio biancorosso Michele Nicolin.

Le lezioni si svolgeranno allo stadio Menti a “Casa Vicenza” e nei campi di allenamento del settore giovanile.

Con questo percorso il club desidera offrire un’opportunità concreta sia a chi intende intraprendere il proprio cammino nel ruolo di allenatore, sia a chi è già attivo sul campo e vuole approfondire metodo, competenze e visione educativa all’interno della nostra realtà.

La Future Coach Academy integra formazione teorica, applicazioni pratiche e momenti di confronto diretto con il settore giovanile del LR Vicenza. Attraverso l’esperienza quotidiana del club, si mette a disposizione un ambiente formativo che valorizza metodo, identità e cultura sportiva, offrendo ai partecipanti un percorso reale di crescita tecnica e personale.

Con questa iniziativa viene confermato l’impegno nello sviluppo del territorio e nella formazione delle figure tecniche di domani, rafforzando il legame tra LR Vicenza, il suo Settore giovanile e la comunità sportiva locale.

Tutte le informazioni sul percorso, sulle modalità di accesso e sulle candidature sono disponibili su

https://sh1.sendinblue.com/3g3vcrsvcslpfe.html?t=1770630716019