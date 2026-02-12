Hockey e solidarietà: sabato 14 febbraio “In pista con il cuore”

Manca sempre meno all’appuntamento con “In pista con il cuore”, l’iniziativa benefica a sostegno dell’Associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo diretta dal professor Alessandro Frigiola legata a doppio filo con l’incontro del campionato femminile di hockey inline tra Devil Girls Vicenza e H.C. Milano, in programma sabato 14 febbraio alle ore 16 al pattinodromo di viale Ferrarin a Vicenza.

In pista non mancheranno emozioni e spettacolo tra due formazioni ai vertici del torneo rosa (beriche seconde con un punto di vantaggio sulle lombarde) destinate ad essere protagoniste per tutta la stagione.

Fuori, grazie anche al supporto, alla collaborazione e al patrocinio del Rotary Club Asiago

Sette Comuni, ci saranno invece momenti di riflessione e confronto in virtù della partecipazione del prof. Frigiola e dell’assessore allo sport del Comune di Vicenza Leone Zilio.

Così la presidente dei Diavoli Vicenza, Lorena Trevisan: “Ci rende molto orgogliosi partecipare come società ad un evento così importante a favore di bambini meno fortunati ed è il minimo che possiamo fare per dare un contributo a questa realtà. Ringrazio fin d’ora la nostra “capitana” Piera Costa per essersi prodigata nell’organizzazione e nel coinvolgere tante persone nell’iniziativa. Invito tutti ad essere presenti alla partita e a partecipare all’asta delle maglie per poter contribuire in maniera concreta al progetto dell’Associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo”.

Al termine dell’incontro tra Devil Girls Vicenza e H.C. Milano è prevista un’esibizione del

gruppo di pattinaggio artistico “Rollercoaster” che andrà così a chiudere nel migliore dei

modi un’intensa ed emozionante giornata di sport e solidarietà.

Di seguito riproponiamo la storia di Piera Costa e del figlio Francesco, da cui tutto questo è

iniziato.

“In pista con il cuore” è soprattutto un’idea di una mamma originaria dell’Altopiano di Asiago,

Piera Costa, che con le parole “cuore” e “hockey” convive da tempo.

Una mamma-sportiva, pioniera di questa disciplina, grintosa attaccante e anima delle Devil Girls

Vicenza, che dal 2018 si è trovata a dover disputare, assieme al figlio Francesco, una partita estremamente complicata dove il cuore è protagonista, da qualsiasi parte la si voglia guardare.

“Prima dell’arrivo di Francesco – racconta – non avevo nessuna conoscenza di ciò che riguardava non solo il cuore, ma il vivere con un cuore imperfetto fin dalla nascita. Francesco è nato con una cardiopatia congenita importante e prima del previsto; questo ha comportato anni di ospedalizzazione e continue battaglie che, grazie alla sua forza, abbiamo sempre vinto.

Questo ti fa cambiare completamente l’idea di vita, ti fa apprezzare ogni giorno la fortuna di poter

compiere qualsiasi cosa”.

Da tempo Piera Costa stava pensando ad una simile iniziativa che porta con sé una doppia finalità: sensibilizzare sul tema e, contestualmente, raccogliere fondi attraverso un’asta on line delle speciali maglie da gioco prodotte dall’azienda lombarda Hoax Sportswear (con il logo realizzato proprio dalla stessa ideatrice dell’evento che nella vita lavora nell’ambito del settore grafica e comunicazione) ed indossate nel corso della sfida dalle giocatrici.

Il ricavato, dedotte le spese, andrà a finanziare l’acquisto dei “cuori in 3D” realizzati dalla Fhas mediante il brand “Reanatomy”, società di Castegnero, e utilizzati nell’ambito del progetto “Aesculapius” (https://www.bambinicardiopatici.it/cosa-facciamo/progetto-esculapio/) destinato all’addestramento di giovani chirurghi e diretto dal cardiochirurgo vicentino Alessandro Frigiola, presidente dell’Associazione “Bambini cardiopatici nel mondo”.

Questo il messaggio dell’Associazione: “Il 14 febbraio, per l’associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo, non è solo San Valentino, ma è anche la Giornata mondiale delle Cardiopatie Congenite. Da oltre 35 anni diamo una speranza di vita ai bambini malati di cuore che, ogni anno, nascono nei Paesi emergenti e in via di sviluppo. Grazie al lavoro di intere équipe di volontari formate da chirurghi, medici, infermieri e tecnici, abbiamo effettuato più di 540 missioni operatorie e circa 5.000 operazioni salvavita. Ad oggi abbiamo formato anche centinaia di medici e operatori e con il progetto Esculapio, dal 2023, utilizziamo tecnologie avanzate come la stampa

3D e la simulazione clinica per formare cardiochirurghi e cardiologi pediatrici che operano nelle aree più svantaggiate. Allenarsi su modelli cardiaci realistici significa arrivare preparati quando in gioco c’è la vita di un bambino. Ci sono molti modi per sostenerci, ma sono soprattutto le iniziative come questa che danno davvero un reale contributo per continuare a donare un sorriso ai bambini che nascono con una cardiopatia congenita e che, nel loro Paese, hanno poche speranze di sopravvivere. Grazie a chi di voi potrà sostenerci con questa bellissima iniziativa”.

Asta benefica. Le maglie originali utilizzate per la partita femminile e quelle della formazione maschile del Milano (che ha voluto raddoppiare il proprio impegno a favore dell’iniziativa) saranno messe all’asta on line a partire dalle ore 13 di venerdì 13 febbraio. Offerta minima 30 euro. Termine ultimo per offerte e rilanci venerdì 20 febbraio alle ore 20.