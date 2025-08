A settembre tornano i Festival dello sport veneto: a Vicenza appuntamento l’8 settembre

CONI – Dopo l’eccezionale esperienza del 2024, che ha visto il Veneto protagonista come

Regione Europea dello Sport, il CONI Veneto rilancia con rinnovato entusiasmo i Festival

dello Sport Veneto edizione 2025, un progetto che si conferma nel tempo e si evolve

nei contenuti.

Sette province, un’unica energia: quella dello sport che unisce, educa e fa crescere.

L’iniziativa, promossa dal CONI Veneto con il sostegno della Regione Veneto, vedrà

piazze, parchi e centri urbani trasformarsi in palestre a cielo aperto, in occasione di

giornate interamente dedicate alla pratica sportiva e ai suoi valori più autentici:

partecipazione, inclusione, benessere e cittadinanza attiva.

“Lo sport – dichiara Dino Ponchio, presidente del CONI Veneto – è un linguaggio potente,

capace di parlare a tutti e di abbattere barriere. Con i Festival vogliamo continuare a

essere presenti nei territori, vicino alle persone e alle comunità, per promuovere uno sport

accessibile, educativo e culturalmente vivo. Il nostro obiettivo non è solo organizzare

eventi, ma costruire esperienze che lascino un segno, soprattutto nei più giovani”.

Format confermato e arricchito: le delegazioni provinciali del CONI, con la

collaborazione delle Federazioni sportive, Discipline associate, Enti di promozione e il CIP

e le loro associazioni sportive, animeranno le giornate con attività dimostrative, giochi,

prove aperte, talk tematici e premiazioni. Non mancheranno momenti di riflessione sui

grandi temi dello sport contemporaneo: salute, inclusione, sostenibilità, equità di genere,

cittadinanza attiva.

Un ponte ideale verso Milano-Cortina 2026, ma anche un’occasione per valorizzare le

eccellenze locali e il capitale umano del movimento sportivo veneto, spesso rappresentato

da volontari, tecnici e dirigenti che operano ogni giorno con passione e competenza.

“I Festival 2025 – aggiunge Ponchio – sono anche uno spazio di riconoscimento e

gratitudine per chi costruisce lo sport dal basso: le società sportive di base, i volontari, le

famiglie. Senza di loro, nessuna medaglia avrebbe radici. Per questo, l’identità veneta dello sport è fatta di comunità, passione e continuità”.

Il calendario toccherà tutte le province del Veneto nel mese di settembre, con eventi

accessibili, gratuiti e pensati per ogni fascia d’età. Il CONI Veneto invita tutti i cittadini, le

famiglie a partecipare e a farsi promotori di uno sport che educa, coinvolge e crea legami.

Perché lo sport, quando è per tutti, diventa patrimonio di tutti.

Calendario dei Festival 2025:

VICENZA – 8/09/2025 – Parco Querini (ore 10-19, cerimonia ufficiale ore

12)

BARDOLINO (VR) – 14/09/2025 – Lungo Lago (ore 9-18, cerimonia

ufficiale ore 11)

VILLORBA (TV) – 20/09/2025 – Impianti sportivi (ore 10-18, cerimonia ore

10.30)

BELLUNO – 20/09/2025 – Centro storico (ore 9-12, cerimonia ore 12)

ROVIGO – 21/09/2025 – Piazza Matteotti – Giardino 2 torri (cerimonia ore

18)

PORTOGRUARO (VE) – 21/09/2025 – Piazza della Repubblica (ore 9-18,

cerimonia ore 18)

PADOVA – 28/09/2025 – Prato della Valle (ore 9-19, cerimonia ore 12)