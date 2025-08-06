24.3 C
Nicola Rauti vestirà la maglia del LR Vicenza anche nella prossima stagione

CALCIO SERIE C NOW – Dopo una lunga trattativa adesso é ufficiale: Nicola Rauti vestirà la maglia del LR Vicenza anche nel prossimo campionato. Raggiunto l’accordo con il Torino, da cui il giocatore é stato ceduto a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Rauti, attaccante classe 2000, nella scorsa stagione ha realizzato 11 reti in 41 presenze in maglia biancorossa. Nel corso della sua carriera, inoltre, Nicola ha vestito le maglie di Torino, Monza, Pescara, SPAL e Südtirol.

 

