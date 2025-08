Giornate ed orari delle prime sette giornate del campionato di serie C NOW

CALCIO SERIE C NOW – Definite le giornate di gara e gli orari di gioco dell’inizio di campionato di serie C NOW.

Il L.R. Vicenza debutterà domenica 24 agosto contro il Lumezzane alle ore 21 e sempre di domenica, alle 21, sarà di scena in trasferta contro l’ Ospitaletto.

Domenica 7 settembre, ma alle 17.30, il derby al Menti con l’Arzignano Valchiampo e lunedì 15 settembre, alle 20.30, la sfida esterna con il Cittadella, in diretta anche su Rai Sport.

Domenica 20 settembre, con inizio alle 15, la partita casalinga con la Pro Patria e giovedì 24 settembre, alle 20.30, l’inedita sfida contro Dolomiti Bellunesi.

Infine lunedì 29 settembre, sempre alle 20.30, il turno casalingo con la Pro Vercelli.

Serie C NOW – Prime 7 giornate