Sabato 9 agosto il Meeting Brazzale allo stadio Mancassola di Lonigo

ATLETICA LEGGERA – Il Comune di Lonigo è pronto a ospitare per la prima volta una delle manifestazioni sportive più attese dell’estate, il 7° Meeting Brazzale, che si svolgerà sabato 9 agosto allo stadio Comunale “Renato Mancassola”. La città leonicena accoglie con entusiasmo l’appuntamento, reso possibile grazie

all’organizzazione di Atletica Vicentina con il supporto dell’azienda Brazzale spa e in collaborazione con la FIDAL. L’iniziativa è frutto di una stretta collaborazione tra l’amministrazione comunale, in particolare l’assessore ai Lavori pubblici, sport e politiche giovanili Andrea Castiello, con Atletica Vicentina, che insieme hanno concretizzato l’organizzazione nel territorio Leoniceno. L’evento si avvale del coinvolgimento attivo delle società sportive locali: l’Atletica GS Leonicena e l’AC Lonigo di calcio, che contribuiscono con entusiasmo alla realizzazione e alla promozione dell’iniziativa

Anche quest’anno il Meeting Brazzale fa parte del prestigioso circuito World Global Tour e del

circuito dei Meeting Italiani. Un appuntamento imperdibile per atleti di livello internazionale e per il

pubblico, che potrà assistere gratuitamente a gare di altissimo profilo tecnico in uno degli stadi più

accoglienti del territorio vicentino.

Programma tecnico

L’intenso pomeriggio di sport inizierà alle ore 17 con il pre-meeting giovanile, riservato a categorie

Under 14 e Under 16, con le gare dei 60 e 80 metri piani e il lancio del disco U18. Dalle 18.15 spazio al

programma internazionale, con circa 150 atleti di caratura nazionale e mondiale impegnati nelle

seguenti specialità:

• Maschili: 100 m, 400 m, 800 m, salto in lungo, getto del peso, giavellotto

• Femminili: 100 m, 400 m, 800 m, salto in alto, salto triplo, salto con l’asta, lancio del disco

Il Meeting Brazzale rappresenterà per molti atleti un ulteriore test competitivo prima dei Mondiali di

settembre, rendendo l’appuntamento ancora più spettacolare, molte saranno le rivincite rispetto ai

recenti Campionati Italiani. Gli organizzatori stanno confermando nomi di primo piano dell’atletica

europea e mondiale, che saranno ufficializzati nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali del

Meeting.

Un evento che fa bene allo sport e al territorio

“Il nostro obiettivo – sottolinea il direttore organizzativo Sergio Cestonaro – è offrire uno spettacolo

tecnico di livello assoluto, ma anche valorizzare le eccellenze locali e promuovere lo sport tra i più

giovani. Il coinvolgimento della GS Leonicena Atletica e della società AC Lonigo rappresenta un

bellissimo esempio di collaborazione tra realtà sportive locali e un grande evento di respiro

internazionale.”

Il Meeting si distingue anche per l’attenzione alla promozione dei valori dell’atletica tra le nuove

generazioni, offrendo a tanti ragazzi e ragazze l’occasione di gareggiare accanto ai grandi campioni,

inoltre l’ingresso resterà gratuito per favorire una partecipazione ampia, soprattutto delle famiglie e dei

giovani.

Brazzale: eccellenza del territorio al fianco dello sport

L’evento è reso possibile grazie alla storica azienda Brazzale S.p.A., eccellenza lattiero-casearia

italiana attiva dal 1784, con una forte vocazione all’innovazione e alla sostenibilità. La famiglia

Brazzale, da sempre radicata nell’Alto Vicentino, conferma così il proprio impegno nella valorizzazione

dello sport, della cultura e del territorio.

Enrico Brazzale: “Siamo felicissimi di constatare come il meeting Brazzale, arrivato ormai alla

settima edizione, sia ormai un classico del panorama atletico italiano. La qualità organizzativa e il

valore assoluto di questo appuntamento è testimoniata dalle annunciate partecipazioni di altissimo

livello a fianco dei campioni internazionali cresciuti nei vivai dell’atletica vicentina (da ultimo il

prezioso cameo del campione olimpico di giavellotto Thomas Rohler). Un mix, quello tra il forte

legame con il territorio e l’apertura al confronto con il mondo, che da sempre accomuna la Brazzale

SpA e l’atletica vicentina, sodalizio felice di cui il meeting Brazzale è ormai da qualche anno la più

apprezzata rappresentazione.”

La presidente di Atletica Vicentina, Barbara Lah, aggiunge: “È un onore contribuire all’organizzazione

di un evento così significativo in una città come Lonigo: la sinergia istituzionale e sportiva è la vera

forza del progetto.”

Il sindaco di Lonigo Pier Luigi Giacomello: “E’ con grande orgoglio che, come sindaco della città di

Lonigo, do il benvenuto a questo importante meeting internazionale di atletica, che siamo onorati

di ospitare. La nostra città, da sempre attenta allo sport e ai suoi valori, è felice di accogliere atleti,

tecnici, dirigenti e appassionati da ogni parte del mondo. Lo sport è una scuola di vita, è impegno, è

rispetto, è passione; lo sport non divide, ma unisce: questi principi sono alla base anche di tutta la

nostra comunità. Da parte di tutta la mia città, oltre che mia personale, un grazie sincero va agli

organizzatori, agli sponsor, alle associazioni sportive locali, ai volontari e a tutti coloro che hanno

lavorato con dedizione per rendere possibile questo evento. E un augurio speciale va naturalmente

agli atleti in gara: che possano dare il meglio di sé stessi, in un clima di sano agonismo e condivisione.

Lonigo è orgogliosa di essere oggi palcoscenico dello sport nazionale ed internazionale.

Buon meeting a tutti e viva l’atletica!”

L’assessore allo sport Andrea Castiello: “È un onore ospitare il meeting Brazzale nella rinnovata pista

di Atletica, lo sport è al centro del progetto di città che come amministrazione portiamo avanti, anche

attraverso manifestazioni che sappiano valorizzare il territorio, le eccellenze e coinvolgere

appassionati, associazioni e famiglie. Un’occasione unica per Lonigo che premia chi

promuove lo sport e l’atletica nella nostro territorio da tanto tempo. Un grazie a quanti hanno reso

possibile questo importante meeting internazionale e ogni giorno investono, credono e promuovono lo

sport ad ogni livello e in particolare per i nostri giovani, il nostro futuro.

Meeting Brazzale: la storia

Nelle edizioni precedenti hanno partecipato atleti di caratura mondiale, come il primatista italiano del

getto del peso Leonardo Fabbri, il campione europeo indoor e finalista olimpico del getto del peso

Zane Weir, il vicecampione mondiale degli 800 metri Amel Tuka, le primatiste italiane di lancio del

martello Sara Fantini e di lancio del disco Daisy Osakue, lo sprinter Yenns Fernandez, la velocissima

giamaicana Tia Clayton, la primatista italiana del salto con l’asta Roberta Bruni, e quella dei 100hs

Giada Carmassi, la slovena Anita Horvat, una delle più forti ottocentiste europee.

Il Meeting ha offerto anche alcune “specialità della casa”: hanno dato lustro al Meeting di casa con le

loro performance la triplista Ottavia Cestonaro, la discobola Diletta Fortuna, l’ostacolista Alice

Muraro, il velocista Yassin Bandaogo, il saltatore in alto Manuel Lando e la mezzofondista Rebecca

Lonedo tutti atleti cresciuti nelle file di Atletica Vicentina.

INGRESSO GRATUITO e diretta live su atletica.tv