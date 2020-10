Squadre da 10 persone, ognuno percorre frazioni da 10km e nel totale una maratona

Resia Rosolina Relay , per andare dalla montagna al mare, dal Passo Resia sul confine con l’Austria in alta Val Venosta fino al mare Adriatico a Rosolina Mare , seguendo il corso dell’Adige, dall’inizio alla fine, per 420 km.

PER TUTTI – Sia chiaro, la Resia Rosolina Relay non è una gara per ultramaratoneti. Anzi, tutt’altro. Tutti possono partecipare e trovare grande soddisfazione, tutti possono mettersi alla prova, chi abitualmente macina tanti chilometri, chi non è mai andato oltre una mezza maratona, chi in quel fine settimana ha programmato un ‘lungo’ per preparare una maratona nei mesi successivi. Correre 4 frazioni da circa 10km in due giorni è molto allenante e può risultare anche piuttosto semplice.