TENNIS – Riaperte le iscrizioni per i campionati regionali con una nuova formula

Adesso è ufficiale: il tennis veneto è pronto a tornare in campo anche con i suoi campionati, da quelli giovanili ai veterani.

Da giovedì, infatti, in attesa sempre del via libera da parte del Governo per la ripresa dell’attività a squadre, sono riaperte le iscrizioni alle varie manifestazioni regionali, che presentano non poche novità.

La principale riguarda la serie D che, in realtà, si chiamerà Coppa Veneto e sarà in calendario nei mesi estivi con un tabellone ad eliminazione diretta, con tre incontri di singolare e due doppi per il maschile, due singolari ed un doppio per il femminile, con applicazione del punto decisivo in caso di parità e un long tie-break al posto del terzo set.

Le squadre finaliste di ogni tabellone acquisiranno il diritto ad una wild card per partecipare al campionato degli affiliati 2021 nella serie immediatamente superiore a quella di appartenenza. Non sono previste, invece, retrocessioni.

Salendo di categoria e passando alla serie C i nuovi campionati sono previsti per i mesi di settembre ed ottobre.

I primi a scendere in campo dovrebbero essere nel frattempo i più piccoli, il cui inizio è ipotizzato per fine giugno: anche in questo caso le iscrizioni (che ricordiamo sono gratuite proprio per incentivare l’attività giovanile) sono riaperte.

Ma la grossa novità riguarda i campionati di serie A1 e A2 che dovrebbero (il condizionale è sempre d’obbligo in attesa dell’ufficialità!) essere anticipati dall’autunno ai mesi di luglio ed agosto.

“In quest’anno davvero particolare – ci dice Enrico Zen, presidente di Tennis Comunali Vicenza, l’unica squadra berica che prenderà parte alla massima serie – torneremo a giocare all’aperto come accadeva qualche stagione fa. Per il resto siamo al lavoro per avere una squadra ancora più competitiva: oltre all’ingaggio di Pietro Rondoni stiamo definendo la conferma del nostro spagnolo, Pedro Martinez Portero, ma potrebbe arrivare qualche altra sorpresa”.

Zen non aggiunge altro, di certo si tratterà di una “prima volta” nell’élite del tennis italiano davvero speciale per la società di via Monte Zebio che il 31 agosto festeggerà i suoi dieci anni!

Nella foto di copertina giocatori e staff dell’agonistica di Tennis Palladio 98