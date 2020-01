La Champions League Pulcini incorona Alto Academy e Calidonense

Sono l’Alto Academy nella categoria dei 2010 e la Calidonense nei 2009 ad alzare il Trofeo Gianmauro Anni nel gran finale della Champions League Pulcini, manifestazione organizzata da SPORTvicentino in collaborazione con il LR Vicenza Virtus e andata in scena al palazzetto dello sport di via Goldoni messo gratuitamente a disposizione dall’amministrazione comunale.

Una grande festa del calcio dei più piccoli che si é articolata in due fasi.

La prima, a metà dicembre, si é svolta con la formula di tre raggruppamenti, in città, a Schio e ad Albettone grazie alla disponibilità delle società Altair, Calcio Schio e Sitland Rivereel, dove era in programma la fase eliminatoria a gironi da cui sono uscite le dodici squadre per ciascuna delle due categorie (2009 e 2010) che poi si sono sfidate in semifinale al palazzetto dello sport.

A strappare il “pass” per la finalissima sono state Alto Academy, Calidonense, LR Vicenza Virtus e Novoledo Villaverla per i 2009 e Alto Academy, FC Vicenza, Montecchio Maggiore e San Vitale 1995 per i 2010.

Al termine di due quadrangolari molto combattuti, che hanno messo in mostra bel gioco di squadra e anche alcune ottime individualità da parte dei giovanissimi giocatori in campo, ad alzare la coppa intitolata al fondatore di SPORTvicentino, il giornalista Gianmauro Anni, é stata nei 2009 la Calidonense che ha preceduto il LR Vicenza Virtus, l’Alto Academy e il Novoledo Villaverla. Tra i più piccoli, invece, trionfo dell’Alto Academy davanti a Montecchio Maggiore, San Vitale 1995 e FC Vicenza.

Applausi per tutti con i complimenti del responsabile del settore giovanile del LR Vicenza Virtus Michele Nicolin, dell’assessore allo sport del Comune di Vicenza Matteo Celebron, del delegato provinciale del CONI Giuseppe Franco Falco e del responsabile delle scuole calcio della FIGC berica Remo Marchezzolo presenti alle premiazioni.

Una volta di più é stata sottolineata l’importanza di valori quali il fairplay e la capacità di accettare le sconfitte e gli errori che, in campo, possono capitare, pronti a stringere la mano all’avversario a fine partita con il sorriso.

Quel sorriso che brillava negli occhi di tutti i ragazzi scesi in campo in queste finali della Champions League Pulcini.

Appuntamento in primavera al Menti, in occasione di una partita casalinga dei biancorossi, per proseguire la festa con la sfilata di tutte le 48 squadre partecipanti alla manifestazione.