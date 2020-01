HOCKEY IN LINE – I Diavoli di Vicenza vincono contro il Piacenza

MC CONTROL DIAVOLI VICENZA: NETTA VITTORIA CON PIACENZA E FESTA CON LE DEVILS E I DIAVOLETTI IN ATTESA DELLO SPAREGGIO DI MERCOLEDI’ CON PADOVA

Mc Control Diavoli Vicenza torna fra le mura amiche (con nuova pista in stilmat per la quale si ringraziano tutti coloro che si sono impegnati per questo, in particolare il Comune di Vicenza) e lo fa con una netta vittoria per 18-1 contro la neopromossa Piacenza, in attesa della decisiva sfida di mercoledì contro Padova per rimanere in corsa per la Coppa Italia (inizio gara alle 20.30 al pattinodromo di Viale Ferrarin).

Ci sono voluti cinque minuti per riuscire a sbloccare il risultato, sfruttando un power play a favore, e poi è stata praticamente sempre una gara a senso unico per i biancorossi, anche se gli avversari hanno tentato qualche reazione e sono andati in rete con Astolfi accorciando sul 2-1. I Diavoli sono stati comunque padroni della pista, hanno ritrovato dopo tre mesi Rok Simsic pronto e in forma, autore anche di tre reti, e hanno gestito con attenzione la gara prendendo il largo già nel primo tempo chiuso sul 10-1.

Troppo il divario fra le due formazioni, anche se dopo due sconfitte, a Torino per la Coppa Italia e a Milano la scorsa settimana, era importante rivedere il carattere della squadra e una reazione che sicuramente c’è stata.

E’ stata la gara per rivedere anche l’assetto delle linee, con il rientro appunto di Simsic, anche se era assente Tabanelli, in porta Michele Frigo, sempre attento e pronto, e per fare dei test che hanno dato esiti positivi.

A segno per i vicentini: Nicola Frigo con quattro reti, Delfino e Simsic con tre, Loncar, Lievore e Baldan con una doppietta, e con una rete Dal Ben e Zerdin.

E’ stata quindi una serata di festa, con la presenza sugli spalti della squadra femminile e dei piccoli di casa Diavoli che durante l’intervallo sono scesi in pista per qualche tiro accanto ad alcuni dei loro beniamini.

A fine gara clima disteso, ma, come ha tenuto a sottolineare coach Roffo: “Siamo contenti, ma non dobbiamo dimenticare gli ultimi venti minuti a Milano che sono stati inguardabili per quanto ci riguarda. Dobbiamo sempre ricordare che siamo in grado di fare grandi risultati, ma che sappiamo anche fare grandi errori. Ho visto comunque dei segnali positivi e penso che la batosta sia servita”.

Della stessa idea anche Nicola Frigo, protagonista con quattro gol e un assist: “E’ stata una partita semplice per noi se si guarda il risultato, ma poteva anche essere difficile visto che arrivavamo da due sconfitte, soprattutto l’ultima pesante contro il nostro primo avversario, quindi era importante ritrovarci. Sono stati fatti alcuni accorgimenti e cambi nelle linee e la squadra ha risposto bene. Ci voleva e ci farà bene in futuro una goleada così”.

– Il vostro coach Roffo ha voluto sottolineare che è stata una bella vittoria, ma che non bisogna dimenticare la batosta di Milano.

“Certo non dobbiamo dimenticare la gara di Milano. Abbiamo giocato una prima parte di partita bene, ma non siamo riusciti a concretizzare le occasioni che abbiamo avuto. Dobbiamo essere più incisivi e cattivi quando abbiamo il disco e reagire meglio in difesa quando lo perdiamo. Poi purtroppo il secondo tempo non è commentabile, non c’è niente da dire”.

– Si riparte quindi da questa goleada contro Piacenza e dalla nuova pista di casa. Come vi siete trovati?

“Ci siamo trovati molto bene. Visto che le nostre maggiori avversarie di quest’anno giocano tutte sullo stilmat è un bene per noi allenarci e giocare sulla stessa superficie così siamo più pronti anche alle prossime sfide che ci attendono. E poi è la superficie che diventerà obbligatoria per tutti”.

– Questa sera soddisfazione anche personale per i quattro gol e l’assist.

“Certo è una bella soddisfazione, mi sono trovato bene nella nuova linea, quindi poi i gol arrivano da sé”.

– Settimana piena la prossima con due impegni importanti: lo spareggio di Coppa Italia con Padova e poi ad Asiago il derby con i Vipers.

“Sarà molto dura perchè Padova è una buona squadra ed è sempre un osso duro per noi, ma dobbiamo andare in campo convinti e determinati a vincere perché vogliamo passare il turno e andare alla fase finale della Coppa Italia. Per quanto riguarda poi il derby è sempre una gara a sé, molto sentita da entrambe le parti. Noi però con la squadra che abbiamo non dobbiamo avere paura di nessuno e andare ad Asiago per ottenere i tre punti”.

– Si può dire che i Diavoli devono avere rispetto di tutti e paura di nessuno, tranne che di sé stessi.

“Al momento direi proprio di si” – conclude sorridendo Frigo.

L’appuntamento al pattinodromo di Vicenza è mercoledì prossimo, 22 gennaio, alle ore 20.30 per lo spareggio di Coppa Italia contro Ghosts Padova (l’altro spareggio è fra Cus Verona – Monleale Sportleale) per decretare il passaggio del turno e l’accesso alla Final Six.

E allora tutti al pattinodromo per sostenere i colori biancorossi

Tabellino

Mc Control Diavoli Vicenza – Lepis Piacenza (10-1) 18-1

MC Control Diavoli Vicenza: Alberti, Frigo M., Testa, Loncar, Baldan, Munari, Frigo N., Ustignani, Simsic, Zerdin, Delfino, Roffo, Dal Ben, Lievore.

All.: Angelo Roffo.

Lepis Piacenza: Barone, Aprile, Astolfi, Vezzoli, Rossetti, Fusco, Astuti, Milani, Sironi C., Sironi S., Varasi, Capacchietti.

All.: Franko Juraj

Arbitri: Ferrini e Stella

Reti

PT: 4.45 Baldan (V) pp, 5.33 Frigo N., 6.54 Astolfi (P), 8.15 Dal Ben (V), 9.34 Zerdin (V), 11.14 Delfino (V), 13.28 Loncar (V), 17.40 Loncar (V), 18.55 Lievore (V), 19.51 Frigo N. (V), 24.47 Simsic (V);

ST: 28.22 Lievore (V), 28.35 Simsic (V), 32.53 Delfino (V) pk, 35.05 Baldan (V), 36.35 Delfino (V), 37.07 Frigo N. (V), 37.49 Simsic (V) pp, 44.35 Frigo N. (V).