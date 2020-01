CALCIO – Arzignano recupera la prima gionata a Piacenza

I giallocelesti di Colombo, dopo aver ritrovato la vittoria a Gubbio, recuperano la partita rinviata prima di Natale sul campo di una delle squadre più competitive del campionato. Si giocherà giovedì sera al “Garilli” alle 20.45. All’andata, nel debutto tra i Professionisti, i giallocelesti fermano i biancorossi sullo 0-0

Prosegue a ritmo spedito l’intensa settimana di fuoco dell’FC Arzignano Valchiampo, chiamato a giocare tre partite in otto giorni. I giallocelesti di mister Colombo saranno impegnati al “Garilli” di Piacenza, giovedì sera alle 20.45 nel turno infrasettimanale che va a recuperare la prima giornata di ritorno rinviata prima di Natale, contro una delle squadre più competitive del campionato. L’Arzignano in questo momento si trova al quindicesimo posto della classifica, con 19 punti in 21 partite, frutto di 4 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte. 14 i gol fatti, 21 quelli subiti. Di fronte si troverà invece un Piacenza sesto in classifica con 35 punti in 21 gare, frutto di 9 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte. 29 gol fatti, 19 subiti. Il Piacenza, nonostante il ko di lunedì sera proprio in casa con la Triestina, è comunque una delle squadre più in forma del campionato: prima del ko coi triestini era reduce da 10 risultati utili consecutivi. Finora, in casa, bilancio di 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, con la Fermana e appunto con la Triestina. L’Arzignano, dal canto suo, col blitz di Gubbio ha ritrovato la via del successo, il quarto esterno della stagione. Il bilancio delle gare in trasferta dei giallocelesti parla di 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. La gara di andata, quella del battesimo assoluto dell’Arzignano in Lega Pro, terminò con un pareggio, 0-0, con un’ottima prestazione dei giallocelesti, e con Tosi che a due minuti dal novantesimo parò un rigore a Paponi. E’ la seconda partita di una settimana di fuoco, la terza si giocherà al “Menti” domenica alle 15.00 con la Sambanedettese, l’obiettivo è portare a casa più punti possibili da questo “trittico”. Forza ragazzi, Forza Arzignano Valchiampo!