Colpo della Rangers Rugby Vicenza: ecco Alberto Chillon, mediano “tricolore”

RUGBY SERIE A ELITE – Un nome importante per il mercato biancorosso: Alberto Chillon, mediano di mischia pluriscudettato con oltre 200 presenze nel massimo campionato italiano, arriva alla Rangers Rugby Vicenza.



Chillon porta in biancorosso l’esperienza maturata in una carriera ai massimi livelli del rugby italiano. Mediano di mischia e all’occorrenza anche apertura, Alberto arriva dal Petrarca, club dove si è formato e dove ha giocato nell’ultima stagione. Già nazionale U20, esordisce tra i senior con i “neri” e conquista lo scudetto 2010-11. Le sue qualità lo portano al salto in Celtic League, collezionando 57 presenze in URC tra Benetton e Zebre e conquistando anche l’esordio in nazionale maggiore con la Scozia nel 2013. Poi l’arrivo a Rovigo, club che è diventato la sua seconda casa, dove in otto stagioni conquista tre scudetti e una Coppa Italia, intervallate dalle esperienza con Valorugby ed il doppio ritorno al Petrarca.

Classe 1990, 177 cm per 83 kg, Alberto Chillon è il classico giocatore che alza il livello di tutta la squadra: gestione, calcio, lettura del gioco e quella lucidità nei momenti caldi che solo numerosi anni ad alto livello sanno dare.