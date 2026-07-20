Dalla Virtus arriva Christian Gatti per il centrocampo dell’Arzignano Valchiampo

CALCIO SERIE C – Christian Gatti è un nuovo giocatore gialloceleste. Il centrocampista lombardo, classe 2004, ha firmato con l’Arzignano Valchiampo un contratto triennale.

“Sono molto contento. I direttori mi hanno cercato subito e questo mi ha reso orgoglioso. Spero di ricambiare sul campo la fiducia della società. Da parte mia cercherò di dare il mio contributo sempre con un sorriso perché stiamo facendo il lavoro più bello del mondo”.

La Bio. Originario di Legnano, Christian Gatti muove i primi passi nella squadra dell’oratorio del

suo paese assieme al fratello più grande. Dopo un’esperienza con la Pro Patria, cresce nei

settori giovanili di Como e Inter. Il debutto in prima squadra arriva con la maglia della Varesina,

in serie D. Con i colori della Virtus Verona l’esordio nei professionisti nella stagione 2024/25.