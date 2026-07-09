Da venerdì 10 luglio al via la campagna abbonamenti del LR Vicenza

CALCIO SERIE B – Prenderà il via venerdì 10 luglio dalle ore 15 la campagna abbonamenti 2026/2027 del LR Vicenza: “Ancora io e te” il titolo a sugellare il rapporto di amore tra il club biancorosso e i suoi tifosi.
Si partirà da coloro che potranno usufruire del diritto di prelazione per il posto di riferimento fino a mercoledì 29 luglio. La sottoscrizione per i nuovi abbonati sarà possibile dalle ore 10 di giovedì 6 agosto.
Per i soci affiliati al Centro di coordinamento club biancorossi è previsto uno sconto sul prezzo dell’abbonamento. agevolazioni anche per coloro che acquisteranno l’abbonamento online.
Inoltre, chi sottoscriverà l’abbonamento stagionale avrà diritto ad un buono sconto pari a 10€ utilizzabile al LR Store fino a sabato 14 novembre.
Tutte le info al link: CAMPAGNA ABBONAMENTI 2026/2027