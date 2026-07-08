Riccardo Marchizza nuovo innesto per la difesa del LR Vicenza

La società L.R. Vicenza comunica di aver acquisito, a titolo definitivo fino al 30 giugno 2028, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Marchizza.
- Marchizza, difensore classe 1998, dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Roma, ha vestito le maglie di Spezia, Empoli, Sassuolo, Crotone, Avellino e Frosinone. Nel corso della sua carriera, inoltre, il neo difensore biancorosso ha rappresentato l’Italia con l’Under 21, totalizzando 9 presenze e 1 gol con gli azzurrini.