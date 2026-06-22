Ceccato punta al rilancio nel Rally del Casentino: coefficiente maggiorato e punti pesanti in palio

Dopo i primi due appuntamenti stagionali dell’International Rally Cup, Giovanni Ceccato guarda con grande attenzione al Rally del Casentino, terzo round del campionato in programma nel fine settimana. La gara toscana rappresenta infatti un passaggio chiave della stagione grazie al coefficiente maggiorato di 1,25, che assegnerà un bottino di punti particolarmente importante per le classifiche.

Il pilota di Bassano del Grappa si presenta all’appuntamento occupando la quinta posizione nel Trofeo 2 Ruote Motrici e la sesta nel Trofeo Pirelli Star 2 Ruote Motrici. Un distacco significativo dai leader, ma non ancora tale da compromettere le ambizioni di rimonta in una stagione ancora lunga e ricca di opportunità.

“Il distacco dai primi due è importante e ne siamo consapevoli – spiega Ceccato – ma il Rally del Casentino mette in palio punti pesanti sia per l’IRC sia per la serie Pirelli. In una gara così impegnativa tutto può ancora succedere e siamo pronti a giocarcela fino in fondo”.

Il portacolori di New Turbomark Rally Team, sostenuto da Jteam, sarà al via sulla Lancia Ypsilon HF Rally4 preparata da GF Racing, affiancato alle note da Stefano Tiraboschi.

A rappresentare un vantaggio per l’equipaggio vicentino sarà la conoscenza del percorso, già affrontato nelle passate stagioni. Un aspetto che ha consentito di preparare con particolare attenzione una delle trasferte più impegnative dell’intero calendario.

“Aver già disputato il Casentino è certamente un punto a favore – continua Ceccato – perché ci ha permesso di lavorare in maniera mirata sia dal punto di vista fisico sia da quello mentale. È una delle gare più dure dell’anno e richiede una preparazione specifica”.

La competizione prenderà il via venerdì 26 giugno con la prova spettacolo di Bibbiena, lunga poco più di un chilometro, prima di entrare nel vivo sabato 27 giugno con una giornata particolarmente impegnativa. Il percorso prevede due passaggi sulle speciali Rosina e Dama, intervallati dalla lunga Crocina, fino ad arrivare alla celebre Talla, quasi trenta chilometri da affrontare in notturna e da sempre considerata una delle prove più selettive dell’intero panorama rallistico nazionale.

Le elevate temperature previste potrebbero inoltre rappresentare un’ulteriore variabile da gestire per equipaggi e vetture.

“Se il meteo sarà quello previsto, il caldo avrà un ruolo determinante – conclude Ceccato – mettendo a dura prova uomini e mezzi. Dopo una giornata già molto impegnativa ci sarà poi da affrontare la Talla in notturna, una prova che spesso ha riscritto classifiche e risultati. Il Casentino è una sfida nella sfida, una gara affascinante e imprevedibile che può cambiare il corso della stagione”.