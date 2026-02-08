Dal 18 maggio al 7 giugno 2026 torna il “Mundialito” con 48 squadre in campo

La tradizionale manifestazione, riservata alla categoria Pulcini, festeggerà la sua decima edizione e avrà come main sponsor La Centrale del latte di Vicenza. Venerdì 22 maggio la coreografica sfilata per le vie del centro storico e poi la presentazione ufficiale in Piazza dei Signori. Le finali si giocheranno allo stadio Romeo Menti domenica 7 giugno

Il 2026 è l’anno dei Mondiali di calcio e, come da tradizione, Sport Vicentino anticipa la grande kermesse internazionale con uno degli eventi più attesi del calcio giovanile: Il Mundialito.

Una manifestazione che unisce sport, colori, emozioni e valori educativi, trasformando Vicenza in una piccola “capitale mondiale” del calcio dei più giovani.

Saranno 48 squadre della categoria Pulcini a sfidarsi indossando le maglie delle nazionali partecipanti ai Mondiali 2026. Ogni società iscritta verrà abbinata a un Paese attraverso un sorteggio pubblico, rendendo così l’esperienza ancora più coinvolgente per atleti, famiglie e pubblico.

Il Mundialito giunge quest’anno alla sua 10^ edizione e darà spazio ad entrambe le categorie:

Categoria A: nati nel 2015 e misti 2015/2016

Categoria B: nati nel 2016 con inserimento dei 2017

Il programma prevede:

Lunedì 18 maggio – Sorteggio e abbinamento delle nazionali alle società partecipanti;

Venerdì 22 maggio – Grande sfilata di tutte le squadre in centro storico e presentazione ufficiale in Piazza dei Signori a Vicenza;

Dal 24 maggio al 5 giugno – Gare di qualificazione agli impianti sportivi di San Pio X (Via Calvi – Vicenza);

Domenica 7 giugno – Finali di entrambe le categorie nello storico stadio Romeo Menti di Vicenza.

Una storia che attraversa il tempo perché il Mundialito nasce nel 1990, in occasione dei Mondiali disputati in Italia: 24 squadre, il vecchio campo federale e una finale indimenticabile in Piazza dei Signori, tra entusiasmo ed emozioni genuine in un luogo affascinante e prestigioso ai piedi della Basilica Palladiana.

Negli anni poi il torneo ha saputo rinnovarsi con l’edizione del 1994 a Parco Querini e dal 1998 con l’atto finale allo stadio Menti di Vicenza, sempre con il prezioso supporto del Comune di Vicenza – Assessorato allo Sport e del LR Vicenza.

Da ben 5 edizioni La Centrale del Latte di Vicenza è a fianco della manifestazione, contribuendo in modo determinante alla fornitura delle divise con i colori delle nazionali partecipanti al Mondiale.

Partner principale dell’evento è l’USD Altair, protagonista di una collaborazione solida e proficua, che negli ultimi anni ha garantito la perfetta riuscita di altre importanti manifestazioni del panorama calcistico vicentino come la Coppa Città di Vicenza e la Champions Pulcini.

Fondamentale, altresì, la collaborazione di Lane For All (segreteria organizzativa), Dell’AIA di Vicenza e della Delegazione FIGC di Vicenza, nonché di tutte le altre realtà che credono nello sport come strumento educativo e di crescita.

Le iscrizioni scadranno il 1° marzo 2026: ricordiamo che il Torneo sarà seguito quotidianamente nel sito di SportVicentino e nei canali social dedicati all’evento.

Informazioni al 351-3572822 e via mail: tornei.laneforall@gmail.com