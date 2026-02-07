L’Asiago si ferma dopo 11 vittorie: lo Zell am See difende il primato nel Master Round

Si interrompe la straordinaria striscia positiva dell’HC Migross Asiago, sconfitto sabato dall’EK Die Zeller Eisbären che, grazie al successo, consolida la propria leadership nella classifica del Master Round. Festeggiano anche i Red Bull Hockey Juniors, che hanno conquistato la loro prima vittoria nel girone intermedio superando i Broncos.

Nei gironi di qualificazione, il Cortina continua la sua corsa in vetta nel gruppo A, trascinato dalle quattro reti di Kalajanniska, mentre l’Unterland ha ottenuto la prima affermazione stagionale grazie allo shutout firmato da Giovanelli. Nel girone di qualificazione B, invece, il Gherdena ha iniziato con il piede giusto imponendosi nel derby disputato a Collalbo.

Asiago ko, lo Zell am See passa 3-1

Dopo undici successi consecutivi in Alps Hockey League, l’Asiago è stato costretto ad arrendersi allo Zell am See con il punteggio di 3-1. La formazione austriaca ha sbloccato il match al settimo minuto con Coffman, autore di una prestazione decisiva. I padroni di casa hanno reagito trovando il pareggio nel finale del primo periodo grazie a Porco, al termine di una frazione molto equilibrata.

Nel secondo tempo gli ospiti sono tornati avanti con Rappold, bravo a capitalizzare una fase favorevole della partita. Nel terzo periodo è stato ancora Coffman a chiudere i conti, firmando la rete del definitivo 3-1.

Lo Zell am See ha poi difeso il vantaggio con grande solidità, supportato da un’ottima prova del portiere Schmidt, protagonista con interventi determinanti. Con questa vittoria, gli Eisbären mantengono il comando del Master Round, mentre l’Asiago vede interrompersi la propria lunga serie positiva.