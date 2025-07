Mirko Bianchi è il nuovo assistente allenatore dell’Hockey Club Asiago

HOCKEY GHIACCIO – L’Hockey Club Asiago è lieto di annunciare l’ingresso di Mirko Bianchi nello staff tecnico della prima squadra in qualità di assistente allenatore per la stagione 2025/2026.

Bianchi, torinese classe 1988, porta con sé un bagaglio di esperienza notevole, maturato sia nei club che nelle nazionali. Inizia la sua carriera nel 2015-2016 come goalie coach ai Torino Bulls, diventandone head coach nella stagione 2017-2018. Nel 2019-2020 approda a Varese nel ruolo di assistant coach, per poi passare al Real Torino, dove ricopre il ruolo di capo allenatore dal 2020 fino alla scorsa stagione.

Parallelamente, dal 2016 è parte dello staff tecnico della nazionale italiana di Para Ice Hockey. In questo ambito ha contribuito da assistant coach alla conquista della medaglia d’argento agli Europei del 2016, ha partecipato a quattro Mondiali e due Paralimpiadi, per poi assumere, nel 2023, il ruolo di head coach della nazionale, con la quale ha già disputato due edizioni dei Campionati Mondiali.

La stagione 2025/2026 segnerà per lui anche l’esordio da capo allenatore a una Paralimpiade.

Ad aprile 2025 ha inoltre guidato, come assistant coach la nazionale Italiana Under 18 maschile alla conquista della medaglia d’oro ai Mondiali disputati ad Asiago, ottenendo così la promozione in Divisione I Gruppo B.

Queste le prime parole di Mirko Bianchi da nuovo assistant coach dell’Asiago: “Dopo quattro stagioni intense e formative nel Real Torino, che non smetterò mai di ringraziare, è arrivato il momento di una nuova sfida.

Sono entusiasta e profondamente grato alla società per aver creduto in me e al capo allenatore per questa grande opportunità di crescita. È il tipo di passo che sognavo di fare e adesso non vedo l’ora di iniziare!”

Il club accoglie con entusiasmo Mirko Bianchi nella famiglia giallorossa e gli augura il meglio per questa nuova avventura sportiva.