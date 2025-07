La serie B2 di Tennis Comunali Vicenza continua con la squadra maschile HTF

TENNIS SERIE B2 – To B continued!

Sarà ancora B2 per la squadra maschile di Tennis Comunali Vicenza targata HTF che si aggiudica la doppia sfida dei playout salvezza contro il T.C. Pharaon di Reggio Calabria.

Forte della vittoria per 5-1 nella gara casalinga di andata, la formazione capitanata dal maestro Alessandro Buratto ha affrontato la lunga trasferta.

A dispetto della sconfitta per 4-2 fanno festa i ragazzi berici: sono Tommaso Bertuzzo in singolare e il doppio composto da Giovanni Peruffo e Alessandro Battiston a regalare i due punti decisivi che bastano per centrare l’obiettivo della permanenza nella categoria, che era l’obiettivo di inizio stagione.

“E’ stato un campionato lungo, difficile, ma siamo contenti perché più di qualcuno dei nostri avversari ci ha fatto i complimenti dal momento che la nostra è una formazione composta esclusivamente dai nostri giocatori del vivaio – commenta il capitano Buratto – Da parte mia devo elogiare i ragazzi, che meritano il risultato finale, avendo sempre dimostrato il massimo impegno in ogni partita, oltre che grande disponibilità ed attaccamento alla maglia che indossano. Grazie infine al presidente Enrico Zen, che ci ha supportato e… sopportato in questi mesi, di allenamenti e di sfide infuocate”.

Non riesce, invece, la rimonta, dopo la sconfitta per 3-1 dell’andata, alle ragazze della serie B2 targate Rangers Battistolli e capitanate dal tecnico Sebastian Vazquez.

Sui campi di casa contro il CT Decimomannu arrivano le vittorie in singolare di Caterina Novello e Anna Costaperaria a fronte della sconfitta di Adele Burato. Poi in doppio Burato e Novello non riescono a centrare quel successo che avrebbe riequilibrato la sfida. Finisce così 2-2 e si chiude la prima esperienza in serie B, con tante note positive da parte di un gruppo giovane, in crescita, con ancora margini di miglioramento.

“Purtroppo non siamo riusciti a centrare una salvezza che sarebbe stata per tanti versi meritata – esordisce il tecnico Vazquez – A livello femminile era la prima volta di Tennis Comunali Vicenza in un campionato nazionale: abbiamo chiuso il girone al quarto posto, a pochi punti dai playoff e dalla salvezza, con una squadra senza giocatrici straniere e formata dalle ragazze che si allenano al circolo. E’ stata comunque un’esperienza positiva, che ci ha fatto capire le cose su cui dobbiamo migliorare e crescere, anche per imparare a gestire le responsabilità e la tensione nei momenti cruciali. In ogni caso, voglio dire brave a tutte le giocatrici che hanno dato sempre il massimo”.