Ufficiale il rinvio tra Velcofin Interlocks Vicenza e Panthers Roseto

Come previsto, in mattinata è arrivata l’ufficialità: la sfida tra Velcofin Interlocks Vicenza e Panthers Roseto è stata rinviata. Con la decisione del giudice sportivo, ora si attende solo che le due squadre si accordino sul giorno in cui verrà recuperata la ventunesima giornata del campionato.

La partita di domenica tra biancorosse e abruzzesi era stato rinviato a causa di una manomissione ai pulmini che dovevano portare a Vicenza le Panthers: dei tagli sui tubi del carburante che avevano bloccato le giocatrici di Roseto nei pressi di Bologna. Ci si aspettava che, vista la straordinarietà dell’episodio, arrivasse il rinvio e così è stato, come si legge nel comunicato ufficiale: “Ritenuto l’accaduto non imputabile alla Società ma a causa di forza maggiore ex art. 63 comma 5 e 6 REG, dispone il rinvio della gara”.

Con l’approssimarsi della Coppa Italia di A2, che si giocherà proprio a Roseto, ora si attende solo che le due squadre si accordino sulla data del recupero. Per la Velcofin quindi un weekend di riposo aggiuntivo, che costa al momento l’ottavo posto in classifica (visto che Bolzano ha avuto la meglio di Vigarano nel weekend, sopravanzando di due punti); l’occasione però per ricaricare ulteriormente le batterie, in vista della volata finale. Che comincerà, a meno di altre sorprese, domenica 16 marzo, quando Udine arriverà sotto i Berici per la ventiduesima giornata del campionato.