Vicenza Hockey conquista la Coppa Italia battendo ancora Milano

HOCKEY INLINE COPPA ITALIA – Danno spettacolo nella categoria Senior le due dominatrici del campionato, Vicenza e Milano rinnovando una sfida che parte da lontano e vedremo ancora a lungo. Stavolta a spuntarla è Vicenza, che conquista la Coppa Italia dopo una vera e propria battaglia combattuta colpo su colpo senza che nessuna delle due squadre volesse cedere.

Mettono paura i veneti quando cambiano ritmo e impongono un gioco di altissimo livello e intensità quasi inarrivabile. Milano come sempre non molla mai, ma la premiata ditta Delfino – Vendrame non perdona. La sfida è solamente rimandata, perché c’è ancora tanto campionato da giocare e siamo certi che Milano e Vicenza si daranno ancora battaglia. Questa sera è Vicenza a festeggiare ed una cosa è certa: le due squadre hanno rinnovato uno spettacolo di sport che non ha deluso gli appassionati e il folto pubblico presente a Cittadella per assistere alla partita.

Non nasconde la sua soddisfazione Fabrizio Pace a fine match: “E’ stata una sfida tirata, abbiamo rischiato anche per merito loro prendendo due falli, ma siamo riusciti comunque a ribaltare il risultato”.

HC Milano – Vicenza Hockey 3 – 5

HC Milano: Mai, Gallivanone, Bellini, Sica, Brianzoni, Cech, Masiero, Novara, Lettera A., Lettera N., Zuccardi-Merli, Ferrari, Banchero. All. Bellini

Vicenza Hockey: Frigo M., Olando, Vendrame, Delfino, Sebek, Chiamenti, Centofante, Pace, Frigo N., Dal Ben, Ederle, Dell’Uomo, Hodge, Berger. All Vendrame

Marcatori: p.t. 05:41 Delfino (V), 04:11 Ferrari (M), 02:28 Lettera A. (M); s.t. 18:00 Delfino (V), 13:29 Vendrame (V), 11:22 Ferrari (M), 08:32 Delfino (V), 00:02 Delfino (V).

Arbitri: Slaviero, Zatta

CLASSIFICA FINALE:

1 – VICENZA HOCKEY

2 – HC MILANO

3 – CITTADELLA HOCKEY

4 – CUS VERONA

La foto di copertina é di Mirco Zaramella