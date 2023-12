Non basta la carica dell’Odegar alla Migross Asiago per fermare il Bolzano

HOCKEY GHIACCIO ICEHL – Il “grande classico” è amaro per la Migross Asiago che esce sconfitta dal ghiaccio di casa per mano del Bolzano con il risultato di 2-5.

In un Odegar stracolmo i padroni di casa giocano bene la prima frazione, ma perdono il match nella seconda incassando un passivo di 1-5.

Per i giallorossi problemi di formazione: Gios è costretto a dare forfait all’ultimo per un’influenza mentre Beaulieu termina il suo match ad inizio secondo tempo.

Partita viva e combattuta fin dai primi cambi dell’incontro. I locali approcciano bene il match e dopo due minuti collezionano la prima occasione con un tiro di Castlunger deviato da Svedberg. Un minuto più tardi ci prova Gennaro con un tiro all’incrocio salvato dal goalie ospite e, subito dopo, una mischia davanti alla porta si risolve con una penalità per parte. Al 4′ è invece Porco a smarcarsi bene, ma il suo tiro di rovescio finisce largo. Al 7′ McShane entra in velocità nel terzo d’attacco e viene fermato con una carica irregolare di Parlett, penalizzato con una penalità partita per carica alla testa. I leoni sfruttano poco e male i cinque minuti di powerplay, impensierendo Svedberg solamente con una conclusione di Misley. Durante la superiorità numerica arriva anche una chiamata per Vallati, ma l’Asiago non ha grossi problemi nel neutralizzare l’unico minuto di inferiorità numerica. Al 16′ Zampieri va al tiro dalla distanza, ma il goalie biancorosso ci arriva con la punta del gambale. A un minuto dal termine occasionissima per il Bolzano con Gazley e McClure, tuttavia Fazio e la difesa stellata riescono a salvare il risultato.

A fine primo tempo viene accolto sul ghiaccio dell’Odegar dal presidente Mantovani e da alcuni ex giocatori Levente Szuper, ex portiere dell’Asiago nella stagione 2005/06.

Nel periodo centrale il Bolzano sblocca il risultato con una deviazione di Mantenuto su tiro di Frank dopo cinque minuti di gioco. Il raddoppio arriva due minuti dopo con Ford, che si ritrova il disco sul bastone dopo una mischia e lo spedisce alle spalle di Fazio. I giallorossi provano a reagire e all’11’ segnano l’1-2 in powerplay con Ierullo, che devia tra i gambali di Svedberg una conclusione dalla blu di Gazzola. I leoni sembrano aver ritrovato la carica giusta e per qualche minuto mettono in difficoltà i biancorossi, che però al 16′ piazzano un uno-due micidiale con Gazley prima e Valentine poi. L’Asiago è frastornato e a un minuto dal termine del primo tempo incassa anche la quinta rete per mano di Thomas, che tira da dietro porta, il disco rimbalza sul corpo di Fazio e termina in rete per il 5-1.

Ad inizio terzo tempo Barrasso opta per il cambio di portiere, inserendo De Filippo al posto di Fazio. Il Bolzano sembra essere appagato dal risultato e pensa principalmente a contenere i giallorossi. Al 4′ l’Asiago ci prova con due conclusioni ravvicinate di Oksanen e Stevan, ma Svedberg è bravo a salvare i suoi. All’11’ due minuti di penalità per Di Perna, gli stellati faticano molto ad impostare il powerplay, però negli ultimi secondi trovano il giusto scambio tra Ierullo e Gennaro, che spara una fiondata all’incrocio dei pali e porta il risultato sul 2-5 a sei minuti e mezzo dal termine. I Leoni hanno un’altra e ultima buona occasione al 16′ con un tiro di Casetti non trattenuto sul quale si avventa Gennaro, ma Svedberg fa buona guardia.

Il grande classico si tinge dunque di biancorosso, lasciando l’Asiago all’11° posto della classifica. La Migross Asiago tornerà sul ghiaccio sabato 30 dicembre per affrontare a Lubiana l’Olimpija.

Asiago: Fazio (De Filippo dal 40′), Vallati, Casetti, Marchetti S., Gazzola, Beaulieu, Rigoni F., Porco, Misley, Ierullo, Stevan, Rigoni F., Gennaro, Oksanen, Rapuzzi, Zampieri, McShane, Finoro, Castlunger, Magnabosco. Coach: Barrasso,

Bolzano: Svedberg (Vallini), Parlett, Miglioranzi, Valentine, Vandane, Teves, Pietroniro K., Di Perna, Mantenuti, Gazley, McClure, Ford, Miceli, Felicetti, Brunner, Alberga, Halmo, Thomas, Frigo, Frank.

Coach: Hanlon.

Arbitri: Ofner, Schauer. Linesmen: Rigoni, Weiss.