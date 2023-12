Un Odegar da sold-out per il grande classico tra Migross Asiago e Bolzano

HOCKEY GHIACCIO ICEHL – Un Odegar, che si preannuncia sold-out, ospiterà la terza edizione stagionale del “grande classico” dell’hockey Italiano: la sfida tra la Migross Supermercati Asiago Hockey e l’HC Bolzano Foxes. I due precedenti stagionali sono in favore degli altoatesini che hanno vinto con un netto 3-0 sull’Altopiano mentre si sono imposti 4-3 all’overtime al Palaonda . Il consiglio per chi assisterà alla partita dalle tribune è di recarsi allo stadio con un certo anticipo, sia per evitare code agli ingressi ma soprattutto per godersi il clima di una partita così sentita sin dall’inizio.

Da Asiago: gli Stellati dopo le due belle vittorie con Vienna ed Innsbruck sono incappati in altrettante sconfitte, quella più pesante ed inaspettata è stata senza dubbio quella casalinga con il Graz, mentre quella di Villach, nonostante il punteggio di 6-3 sia perentorio, è stata molto combattuta. Nel frattempo la formazione della capitale austriaca ha nuovamente sopravanzato i giallorossi, riprendendosi la 12a posizione in classifica, grazie ad una prestigiosa vittoria contro il Salisburgo, ma avendo anche disputato un match in più. Rimangono indisponibili i due infortunati Saracino e Moncada, a cui si aggiunge Marchetti M. che deve scontare 2 giornate di squalifica: saranno regolarmente a roster Oksanen, Marchetti S. e Porco.

Da Bolzano: i biancorossi, dopo un inizio stentato, si sono ripresi alla grande e sono tornati a navigare nelle primissime posizioni della classifica. In questo momento hanno viva una striscia di 4 vittorie consecutive e potenzialmente occupano la 2a posizione, essendo ad un punto da Linz e Klagenfurt che li precedono ma che hanno giocato una partita in più. La difesa sembra essere il reparto che fa la differenza per i Foxes, infatti è la seconda meno battuta della Lega e presenta il penalty killing in assoluto più efficace. L’attaccante canadese Christian Thomas è il top scorer dei Foxes, grazie a 11 gol e 13 assist in 30 partite.

La partita con il Bolzano è sempre uno degli appuntamenti più attesi della stagione, entrambe le formazioni hanno fame di punti, l’Asiago vuole risalire verso la 10a posizione e gli altoatesini sono a caccia del primo posto. Quello che è certo è che ci sarà grande spettacolo sia sul ghiaccio che sulle tribune.