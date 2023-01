All’Asiago non bastano un Odegar “bollente” ed un super Vallini contro il Bolzano

HOCKEY GHIACCIO – Serataccia per la Migross Supermercati Asiago Hockey che esce sconfitta dal ghiaccio di casa nel “grande classico” con il Bolzano con il risultato di 1-6. L’Odegar è sold-out e il clima è allo stadio è stupendo. La partita rimane aperta fino a metà del terzo tempo quando gli ospiti poi dilagano e mettono al sicuro il risultato.

Barrasso deve rinunciare a i due Filippo, Rigoni e Porco, entrambi infortunati.

Parte forte l’Asiago che nel primo minuto e mezzo colleziona due occasioni da rete: prima Salinitri davanti alla porta mette a sedere il portiere ospite ma non riesce ad alzare il disco a sufficienza e centra il gambale di Harvey, poi Magnabosco davanti porta non riesce a sfruttare un rebound. Allora è il Bolzano ad andare in vantaggio con un tiro dalla blu di Dalhuisen che viene deviato da Magnabosco e termina alle spalle di Vallini. A metà tempo è di nuovo Salinitri a rendersi pericoloso con un contropiede veloce fermato da un intervento di Harvey. Al 14′ giallorossi in inferiorità per una penalità fischiata a Gios e ospiti che raddoppiano con Miceli, bravo nello sfruttare un disco non trattenuto da Vallini. A poco più di un minuto dalla fine Saracino può tirare da buona posizione ma davanti a sé trova un sempre attento Harvey.

Nei primi minuti del secondo tempo Vallini salva su un paio di conclusioni, una delle quali di Frattin, fermato con una spaccata. Al 5:53 uno-due tra Salinitri e Castlunger, tiro di quest’ultimo a fil di palo e Asiago che dimezza lo svantaggio. A metà tempo è di nuovo Vallini protagonista con una parata miracolosa su McClure, dopo un contropiede gestito da lui ed Halmo. All’11’ gli tellati subiscono due chiamate arbitrali e sono costretti a giocare in doppia inferiorità numerica, ma riescono a limitare gli attacchi ospiti, supportati da un grande Vallini. Poco dopo essere tornati in parità numerica, però, i Leoni capitolano su un assist di Miglioranzi per Frank, che si aggiusta il disco di pattino e poi lo appoggia in rete.

Nel terzo tempo Vallini è costretto ad abbandonare la porta dopo poco più di tre minuti: al suo posto entra Fazio. Il match rimane in bilico fino al 10′ quando un tiro di Valentine piega Fazio che si accascia a terra e Mitch Hults appoggia in rete la quarta rete. Nelle fila dei giallorossi si spegne la luce e il Bolzano segna la quinta rete due minuti più tardi con Thomas su assist di Frank. Passano altri quattro minuti e Fazio sbaglia una pinzata su Frigo, così il disco termina alle spalle del goalie di casa per la sesta volta. Nel finale l’Asiago non sfrutta due powerplay e così il match termina con il risultato di 1-6 per la squadra biancorossa.

Una serata che la Migross Asiago sperava di poter vivere diversamente ma che alla fine si è tramutata nella sconfitta più pesante della stagione. I giallorossi ora avranno un paio di giorni per riposare e prepararsi al prossimo match che è in programma il 6 gennaio a Linz.

Asiago: Vallini (Fazio), Gios, Vallati, Casetti, Marchetti S., Gazzola, Rutkowski, Misley, Saracino, Stevan, Moncada, Zampieri, Simpson, Marchetti M., Salinitri, McShane, Finoro, Castlunger, Magnabosco.

Coach: Barrasso

Bolzano: Harvey (Bernard), Culkin, Miglioranzi, Ginnetti, Valentine, Dalhuisen, DiPerna, Hults C., Mantenuto, Gazley, McClure, Miceli, Felicetti, Frattin, Hults M., Alberga, Halmo, Thomas, Frigo, Frank.

Coach: Hanlon.

La fotogallery di Vito de Romeo