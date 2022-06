All’Olympic Dream Cup Alessandra Ilic conquista un bronzo da record

TAEKWONDO – Torna dopo due anni di stop forzato anche il torneo nazionale per squadre regionali “The Olympic Dream Cup 2022”: il Covid aveva bloccato anche questa gara importante in cui le rappresentative delle selezioni regionali si confrontavano. L’edizione 2022 rivede il Foro Italico di Roma nella splendida cornice del Taekwondo Village ed in particolare nello stadio Pietrangeli dove nei giorni immediatamente precedenti si era pure svolto il Grand Prix WT. Nella selezione del Veneto anche due atleti dell’Accademia Veneta Taekwondo Team 2000: i fratelli Marco ed Alessandra Ilic. Il torneo metteva a confronto i migliori atleti selezionati di ogni regione. Marco agli ottavi trova il rappresentante della Calabria: l’incontro si svolge sostanzialmente in parità fino al terzo round dove prende un margine l’avversario che mantiene fino all’ultimo. Bravo Marco comunque che tiene in bilico l’incontro fino alla fine con un forte contendente.

Alessandra, inserita in un girone “di ferro”, trova fin da subito la pluricampionessa italiana di origine campana che per l’occasione difende i colori del Friuli Venezia Giulia: la sfida, molto tattica nel primo round, prende la piega favorevole nel secondo dove l’avversaria sul punteggio ampiamente a favore di Alessandra, lascia per infortunio.

In semifinale Ale se la deve vedere con l’atleta della Lombardia, già tre volte campionessa Under 21 italiana (pur se di nazionalità moldava), molto forte ed esperta che, in passato, aveva mancato la qualificazione olimpica per un solo punto. L’incontro si svolge con fasi alterne nel primo round: nel secondo Alessandra colpisce l’avversaria al capo con un calcio e l’arbitro la conta, tutto sembra volgere al meglio, ma il break prima del terzo round salva la lombarda che ha modo di riprendersi. Nell’ultimo round, recuperato il colpo, riesce a mettere un piccolo margine a suo vantaggio che mantiene fino al termine. E la nostra atleta si deve accontentare di un bronzo veramente di peso.