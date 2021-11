I Diavoli servono il poker al Cittadella e mercoledì recuperano il derby con l’Asiago Vipers

HOCKEY IN LINE SERIE A – I Diavoli tornano sulla pista di casa e ritrovano la vittoria contro Cittadella con il risultato di 4-0, al termine di una partita dominata dall’inizio alla fine, ma in cui non è stato facile trovare la via del gol, grazie ad una grande prestazione del portiere avversario Belloni e ad una prova di tenacia degli avversari.

I biancorossi hanno avuto tantissime occasioni, ma non sono stati altrettanto concreti, a volte per imprecisione, a volte per un po’ di sfortuna (colpiti tre pali almeno) e anche per bravura degli ospiti. Hanno saputo però aspettare il momento giusto, gestire il disco e conquistare una vittoria importante, nonostante le numerose assenze (i due sloveni Simsic e Zerdin, Pace che ha preso due giornate di squalifica e Nicola Frigo che ne ha presa una).

Esordio fra i pali di Filippo Olando, volto nuovo dei Diavoli, che ha svolto bene il suo compito facendo buona guardia e dando sicurezza ai compagni.

Due per tempo i gol (e due in power play), il primo a sbloccare il risultato dopo poco meno di 17 minuti grazie a Francon su assist di Sigmund e il secondo a chiudere la gara a poco più di 2 minuti dal termine con Cantele su assist di Baldan. Le altre due reti, con le squadre al completo, siglate da bomber Delfino nella prima frazione di gioco e da Dal Sasso nel secondo tempo.

“La partita è stata sicuramente più dura del previsto – ha commentato Filippo Olando, il portiere biancorosso al suo esordio con la maglia dei Diavoli. – Merito anche di un buon Cittadella e di un buonissimo Belloni tra i pali che si è superato, quindi complimenti. Noi abbiamo improntato un gioco diverso rispetto alle ultime gare e questo si è un po’ visto, ma tutto sommato abbiamo giocato una bella partita. Siamo stati ordinati in difesa, abbiamo difeso bene in tre, i gol sono arrivati, la vittoria pure ed era quello l’importante, quindi ora testa ad Asiago”.

– Mercoledì, infatti, il recupero della gara ad Asiago, contro l’ex squadra, per il derby vicentino che si rivela sempre una gara combattuta e ricca di emozioni?

“Sicuramente per me sarà una partita molto particolare e molto entusiasmante forse perché ci sono tanti stimoli. Mi fa piacere ritrovare i miei vecchi compagni: li ho visti giocare ad Asiago la settimana scorsa e veramente sono molto in forma, quindi sarà una sfida difficile, oltretutto su un campo sempre ostico”.

– Il momento della squadra dopo la brutta sconfitta a Milano?

“C’è un gruppo ottimo, siamo molto giovani rispetto agli anni scorsi. Sono tutti bravi ragazzi sia in campo che fuori, aspetto molto importante. Il gruppo c’è e c’è molto affiatamento. La partita di Milano probabilmente è stato un passaggio a vuoto che nell’arco di una stagione ci può stare: sicuramente dobbiamo imparare molto da quella sconfitta, ma non siamo demoralizzati, il campionato è ancora lungo e ci sono tante partite davanti”.

– Con che spirito andate ad Asiago?

“Lo spirito è buono, il morale è alto, la voglia di lottare c’è e siamo consci che sarà una gara veramente molto difficile da portare a casa, ma la squadra favorita siamo noi, siamo i campioni in carica, quindi dobbiamo andare sempre in campo per vincere”.

– A livello personale gli obiettivi per la stagione?

“Non mi sono posto obiettivi particolari, il mio obiettivo è fare bene quando sono chiamato in causa, cercare di fare il meglio possibile ed aiutare la squadra in qualsiasi situazione”.

L’appuntamento è per mercoledì 17 novembre, con inizio gara alle ore 20.30, sulla pista di via Cinque ad Asiago per il recupero del derby con i Vipers, contro cui serviranno tanta attenzione e determinazione per portare a casa il risultato.

Fotogallery Vito de Romeo