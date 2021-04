Domenica 18 aprile “romba” la Coppa dei Colli Berici: le iscrizioni entro lunedì 12

MOTORI – Giusto il tempo di riprendersi dalle “fatiche” della Salita del Costo e per il Rally Club Team è di nuovo ora di concentrarsi sull’organizzazione di un’altra manifestazione: la seconda edizione della Coppa dei Colli Berici valevole per il Trofeo Tre Regioni regolarità turistica.

Riproposta con una nuova data dopo l’apprezzato esordio dello scorso anno, la manifestazione si svolgerà con la formula della regolarità turistica ed avrà abbinato un autoraduno non competitivo, avente la medesima denominazione.

Il tutto nell’arco della giornata di domenica 18 aprile ad Albettone, località ai piedi dei Berici che lo scorso novembre ospitò la prima edizione: le iscrizioni resteranno aperte sino alle ore 20 di lunedì 12 aprile e si dovranno perfezionare secondo la normativa prevista da ACI Sport.

Domenica 18, saranno i locali del Municipio ad ospitare le operazioni di verifica e distribuzione dei numeri a partire dalle 8.30: successivamente i concorrenti si porteranno a Villa Negri da dove, alle 11.30, verrà dato il via alla prima vettura che andrà ad affrontare un percorso di 136,46 chilometri lungo il quale saranno dislocate sedici prove di precisione al centesimo di secondo. Dalle 16.30 l’arrivo della prima vettura e, a seguire, la cerimonia delle premiazioni sempre osservando quanto previsto dai protocolli Covid.

Ammesse le auto storiche costruite fino al 1990 e quelle moderne dal 1991 ai giorni nostri, sia per la gara di regolarità quanto per l’autoraduno che porterà i partecipanti sullo stesso percorso, senza però effettuare alcuna prova di precisione e, di conseguenza, senza alcuna classifica.

In contemporanea con le premiazioni della gara, si terranno anche quelle dell’edizione 2020 del Trofeo Tre Regioni regolarità turistica che, per i noti problemi legati all’emergenza sanitaria, non hanno potuto svolgersi in precedenza con una cerimonia appositamente dedicata.