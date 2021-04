Nelle semifinali di Alps Hockey League la Migross Supermercati Asiago ritrova lo Jesenice

ALPS HOCKEY LEAGUE PLAYOFF – Quattro squadre rimangono in lotta per aggiudicarsi il quarto titolo della Alps Hockey League nel quinto anno di competizioni. Gli ultimi campioni in carica dell’HK SZ Olimpija Ljubljana affronteranno in semifinale l’EHC Lustenau. Questo duello ha già avuto luogo nelle semifinali della AHL nella stagione 2018/19 quando i “Draghi” sloveni hanno chiaramente eliminato i Leoni del Vorarlberg con un netto 3-0. Anche la seconda semifinale non è una prima volta nei playoff della Alps.

Nella prima stagione di competizioni della AHL, 2016/17, la Migross Supermercati Asiago Hockey ha eliminato l‘HDD SIJ Acroni Jesenice per 3-2 proprio in semifinale mentre nella stagione 2018/19 Jesenice ha eliminato con un sonoro sweep i giallorossi ai quarti di finale (4-0). Per questa terza sfida dei playoff tra i Red Steelers e gli stellati ci sarà il vantaggio della pista per Jesenice.

Jesenice ha raggiunto le semifinali (4) in ogni stagione finora, unica squadra a farlo, ma non si è mai qualificato per le finali. Anche nella prima stagione della Alps, 2016/17, i Red Steelers hanno perso per poco contro l’attuale avversario Asiago per 2-3. I vicentini hanno vinto la quinta partita decisiva per 4-2. Poi gli stessi giallorossi hanno perso contro il Renon per 1-4 nella serie nella prima finale di sempre del torneo transfrontaliero. Nei quarti di finale di quest’anno entrambe le squadre hanno prevalso per 3-0. Jesenice ha vinto tre partite molto combattute contro l’HC Gherdeina valgardena.it. Asiago ha conquistato il derby veneto contro la S.G. Cortina Hafro per 3-0 nella serie. Tuttavia, un chiaro successo in semifinale di una delle due squadre non è da aspettarsi per una serie che potrebbe arrivare fino all’ultimo match visto anche il modo di interpretare l’hockey delle due avversarie in questione.

In questa stagione sia i Red Steelers che i giallorossi hanno ottenuto un successo una volta a testa. Nel complesso, gli scontri diretti ci dicono di un grande equilibrio. Asiago conduce per 12-11. La prima partita della serie di semifinale “best-of-5”, in programma giovedì 8 aprile alle ore 20.30, sarà gratuita su hokejtv.si.