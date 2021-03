IN EDICOLA il magazine patinato di Sportvicentino: numero 3 del 2021

IL NOSTRO MAGAZINE – E’ in edicola il terzo numero del nostro magazine SPORTvicentino con tante belle foto, argomenti e notizie. Interviste a Catarina Pollini ricordata nelle immagini del centenario della Federazione basket che racconta di sé e della “battaglia” ancora aperta per il professionismo delle donne nello sport. Sempre nel basket la storia della “straniera” dell’attuale AS Vicenza Gisel Villarruel che ha iniziato con la palla a spicchi addirittura a 3 anni. E poi il bomber dei bomber dell’hockey in line, il nazionale vicentino Andrea Delfino. Nel baseball parla Vincenzo Rizzo (Palladio Baseball). Intervista al nuovo presidente del CONI del Veneto Dino Ponchio, e poi l’amarcord con Thomas Manfredini (calcio). Nel tennis una bella intervista alla 15enne Caterina Novello.

E poi le rubriche: dal Pagellone di Andrea Libondi al coaching, alla finanza nello sport, per giungere all’alimentazione. E poi per chiudere i percorsi per gli ama il trail e il territorio: “I Sassi Mori”.

Naturalmente il giornale è aperto da un editoriale del direttore Paola Ambrosetti dal titolo “Dal rosso al bianco per l’assalto di Vezzali”.

Il magazine è in edicola con GuidACI, il mensile dell’ACI di Vicenza.