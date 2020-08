Rally del Ciocco ad eliminazione emerge Baldon

La compagine di Castelgomberto rientra dalla Garfagnana con un buon terzo posto, per il rivitalizzato Scalzotto, e con il sesto, di un ottimista Schileo, nella Suzuki Rally Cup.

Riparte da un Rally del Ciocco e Valle del Serchio positivo, seppur non del tutto, la rincorsa di Baldon Rally alla Suzuki Rally Cup 2020.

L’appuntamento garfagnino, valido anche come secondo atto del Campionato Italiano Rally, ha visto il team vicentino ritornare protagonista, risalendo su un podio che era mancato ad Alba.

Un terzo che sa di rivincita, quello ottenuto da Andrea Scalzotto nella generale del monomarca oltre ad un buon secondo tra le vetture di classe R1, e che infonde nuove speranze per la rincorsa a quel trofeo che, nella passata stagione, è stata spesso bersaglio della dea bendata.

Il pilota di Cornedo Vicentino, assieme a Daniele Cazzador, si vedeva costretto a prendere il via con la rispolverata Suzuki Swift 1.6 R1, vista l’impossibilità di ripristinare la versione turbo.

Seppur in deficit di competitività Scalzotto ritrovava lo smalto dei bei tempi, viaggiando a ridosso delle posizioni di vertice nonostante qualche problema di pescaggio benzina.

Dopo le prime cinque prove speciali la lotta si accendeva per il terzo posto, con un duello a tre che vedeva in bagarre, oltre al vicentino, anche Pellè e Martinelli.

Una sfida serrata che si decideva sugli ultimi due crono in programma: sul penultimo Pellè si rendeva autore di una toccata e sull’ultimo Scalzotto, con una spallata decisiva, metteva in cassaforte la terza piazza nella Suzuki Rally Cup ed il secondo tra le vetture di classe R1.

Con i punti raccolti al Ciocco il pilota di Baldon Rally balza in sesta posizione nella Suzuki Rally Cup, a quota dieci, con un divario di sole sette lunghezze dal terzo mentre nel Campionato Italiano R1 figura attualmente al settimo posto nell’assoluta ed al sesto in seconda divisione.

“Gara tosta” – racconta Scalzotto – “e nettamente diversa, soprattutto per le condizioni del fondo, rispetto al solito Ciocco che si correva a Marzo. Correvamo con una vettura praticamente stradale ma, nonostante questo, abbiamo cercato di sfruttare al massimo quanto in nostro possesso, cercando di non commettere errori. Fortunatamente non abbiamo accusato nessuna foratura, era molto facile vista la terra ed i sassi in strada. Siamo molto soddisfatti di questo risultato e lo vogliamo condividere con tutta Baldon Rally. Sono stati formidabili, tutti.”

Problemi di elettronica alla Suzuki Swift 1.0 turbo R1 hanno penalizzato l’altro alfiere griffato Baldon Rally, Nicola Schileo, al termine sesto nella Suzuki Rally Cup e buon quarto di R1.

Il pilota di Selvazzano Dentro, in gara con Alessandro Cervi, nonostante la delusione per un’altra trasferta travagliata può guardare con ottimismo al futuro, in virtù della quarta piazza provvisoria nella Suzuki Rally Cup, a soli quattro punti dal gradino più basso del podio.

“Purtroppo i nostri problemi sono iniziati sin dalla prima prova” – racconta Schileo – “e sono continuati sino alla prima assistenza. Cambiando centralina la situazione è migliorata, rimanendo sempre complicata. I ragazzi di Baldon Rally han fatto di tutto ma, oggettivamente, non potevano risolvere il problema. Stiamo lavorando duro e siamo certi che i risultati arriveranno. Ora guardiamo al Targa Florio, sperando di risolvere queste noie elettroniche.”