Michele Munari in partenza per la Pallacanestro Forlì

Parte da Isola Vicentina, in casa Bears Basket, l’avventura di Michele Munari giovane talento della pallacanestro vicentina e punta diritta verso la Pallacanestro Forlì. Dall’anno 2020-21 infatti l’atleta di Isola Vicentina vestirà i colori della prestigiosa società romagnola dove si trasferirà per l’intera stagione. “Michele, in un solo allenamento, ci ha fatto capire di avere la fame e la motivazione giusta di chi vuole arrivare dice il General Manager della Pallacanestro Forlì Renato Pasquali. Il talento c’è, il resto dipenderà soprattutto da lui e i segnali sono chiari. Noi gli daremo tutto il supporto tecnico e fisico di cui avrà bisogno. Sono certo che ottimizzerà al massimo questa esperienza”.

Classe 2005, Michele Munari è un giocatore nato e cresciuto all’interno dell’intraprendente società isolana che ha in Loris Gorlin il direttore tecnico che ne ha curato la formazione fin dalla giovanissima età.

Prestigiosa per i Bears la richiesta di avere, tra le fila della società forlivese, il giovane cestista vicentino che sarà impegnato nel campionato di eccellenza e che si inserirà in un contesto di alto livello con la squadra più importante che milita in serie A2.

Il giovane playmaker, che ha sempre vestito la maglia dei Bears partecipando a molte competizioni con varie squadre, ha vinto, con la rappresentativa della regione Veneto, il prestigioso Torneo delle Regioni nel 2019.

Coach Loris Gorlin saluta così la partenza di Michele: “Talento, leadership e grande mentalità di lavoro, questo è Michele Munari nel Basket. Per me è stato un piacere allenarlo in questi anni di crescita tecnica e fisica. Auguro a Miki i più alti traguardi perché possa diventare un un’esempio per i nostri giovani e un prestigio per la società”.

A Michele Munari va l’incoraggiamento e il tifo di tutta la società Bears Isola Basket e l’augurio di tanti traguardi e soddisfazioni.