FC Arzignano Valchiampo chiede di tornare in C

NOTA DEL CLUB. DEPOSITATA LA DOCUMENTAZIONE PER RICHIEDERE LA RIAMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SERIE C 2020-21



FC Arzignano Valchiampo comunica che nella giornata di mercoledì 26 agosto la Società ha provveduto a depositare nei termini previsti tutta la documentazione necessaria al fine di richiedere la riammissione al campionato di Serie C 2020/21, ottemperando a tutti gli adempimenti richiesti dal “Sistema Licenze Nazionali” come da Comunicato Ufficiale.

Nonostante non si siano verificate nuove defezioni d’organico, la Società ha ritenuto doveroso procedere con il deposito dell’istanza per rispetto degli sforzi fatti da tutti i soci, gli sponsor ed i partner commerciali, a dimostrazione della credibilità e della serietà progettuale del club.

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i nostri sostenitori e i nostri tifosi per il supporto garantito fino ad ora e per quello futuro, a prescindere dalla categoria che andremo ad affrontare nell’imminente nuova stagione sportiva.

Alle notizie su SPORTvicentino

Vai alla pagina facebook e lascia il tuo “like” per rimanere aggiornato