STORIA – Ha compiuto 60 anni Laura Bortolaso ginnasta olimpionica vicentina

E’ passato da qualche giorno il suo 60esimo compleanno: il 22 agosto 1960 nacque infatti Laura Bortolaso, grande ginnasta vicentina.

Nella sua carriera, ha vinto per sei volte consecutive il concorso generale individuale ai Campionati italiani assoluti di ginnastica artistica, dal 1979 al 1984, conseguendo un totale di ventiquattro titoli di specialità.

Ai Giochi del Mediterraneo del 1979, a Spalato, ha vinto la medaglia d’oro nel concorso a squadre, al volteggio e al corpo libero.

Nella stessa competizione ha vinto la medaglia d’argento nel concorso generale individuale e quella di bronzo alle parallele asimmetriche.

Nella successiva edizione (Casablanca 1983), ha vinto altre due medaglie di bronzo, nel concorso a squadre e alle parallele asimmetriche.

Costretta a rinunciare alle Olimpiadi di Mosca del 1980 per il parziale boicottaggio dell’Italia, ha partecipato alle Olimpiadi di Los Angeles 1984, entrando in finale e ottenendo significativi piazzamenti in tutte le specialità individuali: 20ª nel concorso generale, 10ª alla trave, 15ª alle parallele asimmetriche, 25ª al volteggio e 26ª al corpo libero.