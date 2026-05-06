Lo stadio Menti si tinge di rosa per la finale di Coppa Italia tra Juventus e Roma

CALCIO FEMMINILE – Dopo Italia – Danimarca dello scorso marzo lo stadio Romeo Menti tornerà ad ospitare, domenica 24 maggio, un grande evento di calcio femminile con la finale di Coppa Italia Freccia Rossa che vedrà sfidarsi le detentrici del trofeo, la Juventus women, e le neo campionesse d’Italia della Roma.

La partita verrà anticipata, il 22 maggio con inizio alle ore 17, con l’atto conclusivo della Coppa Italia Primavera Women (Juventus, Roma, Parma e Fiorentina in corsa, semifinali in programma sabato 16 maggio), a distanza di 11 anni dall’ultima volta, con il Brescia che nel 2015 superò 4-0 il Tavagnacco grazie ai gol di Daniela Sabatino, Cristiana Girelli, Martina Rosucci (attuale giocatrice della Juventus) e Stefania Tarenzi, che in questa stagione veste proprio la maglia del Vicenza, in Serie B.

La sfida di domenica 24 maggio, con calcio d’inizio alle ore 18 e diretta su Rai 2 e Sky Sport e in streaming su RaiPlay e NOW è stata presentata oggi in una conferenza stampa che si è svolta presso la Sala degli Stucchi di Palazzo Trissino a Vicenza.

“Per Vicenza è molto bello diventare sempre di più un punto di riferimento per il calcio femminile – le parole del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai –. Abbiamo ospitato da poco la partita della Nazionale con la Danimarca e adesso ospiteremo le finali di Coppa Italia. Per noi è importante sia perché il calcio femminile in questi anni sta avendo una crescita straordinaria, sia per il legame fortissimo che c’è con Federica Cappelletti e con la memoria di Paolo Rossi. Vicenza in queste occasioni risponde sempre alla grande: allo stadio, in occasione della gara della Nazionale di qualche mese fa, il pubblico era così tanto che sembrava quasi una partita di campionato del Vicenza. Sono certo che sarà così anche in occasione della finale di domenica 24 e speriamo che si tratti di una tappa di un percorso che si consoliderà nel tempo. Abbiamo infatti uno stadio che ha le dimensioni giuste per questo tipo di manifestazioni, oltre che una storia straordinaria”.

“Dopo aver recentemente ospitato la partita della Nazionale femminile – spiega l’assessore allo sport del Comune di Vicenza Leone Zilio –, abbiamo subito colto al volo l’opportunità di ospitare un’altra grande partita. Quelle che presentiamo oggi saranno delle belle giornate dedicate al calcio perché il 22 ci sarà la Primavera, poi il 23 e il 24 ci sarà il Fan Village in Piazza dei Signori. Il 22 sarà una giornata particolare perché c’è in programma anche un’importante torneo di calcio locale, il Mundialito, che mancava da qualche anno: avremo 48 squadre presenti, con oltre mille tra ragazze e ragazzi. Sarà dunque una bella giornata dedicata al calcio, tra Fan Village e tanti giocatori e giocatrici presenti in Piazza dei Signori”.

“Ringrazio il Comune di Vicenza e il Vicenza Calcio per averci accolte, Trenitalia e Frecciarossa per essere di nuovo al nostro fianco – le parole della presidente della Serie A Women, Federica Cappelletti –. Ho desiderato fortemente che, prima o poi, la finale di Coppa Italia Women Frecciarossa si potesse disputare a Vicenza, una città che per me significa molto. È la città in cui Paolo, mio marito, ha scritto pagine straordinarie della sua carriera e che continua a onorare la sua memoria, ma è una città che ha accolto anche la mia famiglia e in cui c’è grande tradizione calcistica. Sarà un fine settimana dal sapore speciale, di presente e di futuro, perché per la prima volta alla finale della Coppa Italia uniremo quella della Coppa Italia Primavera, che vedrà protagoniste alcune delle migliori giovani calciatrici italiane: il nostro è un lavoro che si dedica tanto al vertice quanto alla base, ed è bello poter regalare lo stesso palcoscenico alle giocatrici che rappresenteranno il domani dei nostri club e della nostra Nazionale. Già in occasione della partita della Nazionale del marzo scorso il pubblico di Vicenza ha risposto alla grande: sono convinta che anche Juventus e Roma giocheranno davanti a una splendida cornice di pubblico, in un evento che chiuderà un’altra entusiasmante stagione”.

“Ringrazio la Serie A Women per aver scelto Vicenza come sede di queste finali di Coppa Italia – ha detto il direttore generale del Vicenza Werner Seeber –. Dopo quella che il nostro club ha già alzato per la vittoria del campionato e la Supercoppa che si assegnerà di Serie C tra pochi giorni, venerdì 22 e domenica 24 maggio verranno messi in palio altri due trofei in una stagione in cui Vicenza è diventata una delle capitali del calcio italiano. Questi risultati ci danno la motivazione per lavorare di conseguenza e cercare di fare sempre meglio per il nostro sport e per questa città”.

FAN VILLAGE I tifosi che arriveranno a Vicenza nel weekend potranno vivere un’esperienza dentro e fuori lo stadio ‘Romeo Menti’. Serie A Women e Nike, infatti, porteranno la Coppa Italia Women anche in Piazza dei Signori, che sabato 23 maggio dalle 10 alle 19 e domenica 24 dalle 10 alle 15 ospiterà il Fan Village, con accesso gratuito. Dj set, divertimento e tanto calcio: in piazza sarà allestito un mini-campo dove potersi divertire con il pallone, ma si potrà giocare anche a bowling – tirando la palla verso i birilli ovviamente con i piedi – o con un maxi-calcio balilla. Tanti ospiti si alterneranno in piazza per attività di intrattenimento e, nel pomeriggio di sabato 23, anche le calciatrici di Juventus e Roma si intratterranno in piazza con i tifosi a meno di 24 ore dalla partita. Il trofeo sarà inoltre in esposizione e a disposizione per una foto.

BIGLIETTERIA Sono in vendita, sul portale e presso i punti vendita Vivaticket, i biglietti per la partita tra Juventus e Roma. Il costo del biglietto per il settore Distinti sarà di 8 euro, con i biglietti ridotti al costo di 2 euro che saranno riservati alle ragazze e ai ragazzi fino ai 20 anni (nati dopo il 24 maggio 2006), agli Over 65 (nati prima del 24 maggio 1961), agli abbonati del Vicenza Calcio per la stagione 2025-26 (inserendo come coupon il codice della fidelity card) e agli studenti universitari iscritti all’anno accademico in corso (solo presso i punti vendita Vivaticket, presentando il libretto).

Si comunica inoltre che nel giorno della partita non sarà possibile acquistare i biglietti presso il botteghino dello stadio.

FINALE FRECCIAROSSA COPPA ITALIA WOMEN

Biglietti e prezzi

– DISTINTI €8,00

– DISTINTI RIDOTTO (Under 20, Over 65, studenti universitari*, abbonati Vicenza**) €2,00

*solo presso i punti vendita Vivaticket, presentando il libretto

**inserendo come coupon il codice della fidelity card

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ACCREDITI MEDIA Si informano le redazioni che fino alle ore 18 di giovedì 21 maggio sono aperte in via esclusiva sul sistema https://figc.getyourevent.online/ le operazioni di accreditamento per la gara tra Juventus e Roma. È possibile formulare la richiesta di accredito dopo aver provveduto alla necessaria registrazione sul portale.

PERSONE CON DISABILITÀ. Le persone con disabilità potranno presentare richiesta di accredito nella giornata di mercoledì 20 maggio collegandosi al link https://figc.getyourevent.online/.

TESSERE FEDERALI E TESSERE CONI. I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI/FIGC valide per il 2026 potranno fare richiesta di accredito nella giornata di martedì 19 maggio collegandosi al link https://figc.getyourevent.online/.