1 Maggio 2026

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“Tutte le sfumature dell’azzurro”: una mostra fotografica negli spazi della Centrale

di Redazione0193

“𝑻𝒖𝒕𝒕𝒆 𝒍𝒆 𝒔𝒇𝒖𝒎𝒂𝒕𝒖𝒓𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒍’𝒂𝒛𝒛𝒖𝒓𝒓𝒐”

Verrà inaugurata giovedì 30 aprile, alla ore 18, nella rinnovata sede della Centrale in via Medici, la mostra fotografica itinerante organizzata dall’Associazione nazionale atleti olimpici e azzurri d’Italia sezione di Vicenza, con il patrocinio del Comune.

L’esposizione propone un percorso attraverso 40 immagini dedicate agli atleti che hanno rappresentato l’Italia nelle competizioni internazionali, raccontandone successi sportivi e valori umani.

Gli scatti ripercorrono storie di impegno, inclusione, resilienza, amicizia e spirito di squadra, con l’obiettivo di diffondere la cultura sportiva e i principi ispirati agli ideali olimpici.

“Accogliere questa mostra alla Centrale significa offrire ai giovani e alla cittadinanza uno spazio in cui lo sport diventa racconto, memoria e ispirazione – dichiara l’assessore alle politiche giovanili, digitalizzazione e innovazione Leonardo Nicolai –. Le immagini esposte trasmettono valori fondamentali come determinazione, rispetto e capacità di superare i limiti, messaggi importanti soprattutto per le nuove generazioni”.

“Vicenza conferma la propria attenzione verso tutte le iniziative che promuovono lo sport come strumento di crescita personale e collettiva – aggiunge l’assessore allo sport, grandi eventi e Parco della Pace Leone Zilio –. Questa mostra rende omaggio agli atleti azzurri e ricorda quanto lo sport sappia unire il Paese, emozionare e diventare esempio positivo per l’intera comunità”.

La mostra, patrocinata dal Comune di Vicenza, è sostenuta da Automobile Club d’Italia, Alifax, Nexting, Fondazione Terzo Pilastro, Istituto per il Credito Sportivo e Intesa Sanpaolo.

Dopo aver toccato 25 città italiane, l’esposizione arriva ora alla Centrale di via Medici, dove sarà visitabile gratuitamente tutti i giorni negli orari di apertura della struttura.

 

L’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia è l’associazione che riunisce gli atleti e le atlete,
dai teenager ai senior, che abbiano indossato almeno una volta la maglia azzurra gareggiando nelle
rappresentative nazionali delle discipline sportive riconosciute dal CONI.
A.N.A.O.A.I. è un’associazione benemerita riconosciuta dal C.O.N.I. e dal CIP e rappresenta, in ambito
italiano la WOA, l’Associazione Internazionale che riunisce gli Olimpici di tutto il mondo.
I numeri: 2.000 tesserati in continuo aumento, 47 sezioni, 45 discipline coinvolte.
A.N.A.O.A.I. con i suoi associati promuove i valori della maglia azzurra quali l’inclusione, l’abbattimento
delle barriere fisiche, psicologiche, culturali, impegnandosi in attività e progetti per la valorizzazione della
cultura e dello sport a tutte le età.
Le attività si caratterizzano come
• PROMOZIONE, sia a livello locale che nazionale, dell’attività sportiva;

• ORGANIZZAZIONE di manifestazioni ed eventi realizzati in collaborazione con le Istituzioni pre-
senti sul territorio, sia a livello locale, sia con il coordinamento nazionale;

• REALIZZAZIONE di eventi culturali al fine di divulgare la storia dello sport italiano e della maglia
azzurra;

• CREAZIONE di campagne informative e celebrative dei campioni dello sport e delle peculiarità
delle discipline sportive, attraverso il sito internet dedicato, social media e social network.

 

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