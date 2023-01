In un Odegar da “sold out” torna il grande classico tra Migross Asiago e Bolzano

HOCKEY GHIACCIO – Torna ad Asiago quello che ormai è per tutti il “classico” dell’hockey Italiano: i giallorossi ritroveranno, per la quarta volta in stagione, il Bolzano. Il face-off è previsto per le 19.45 di martedì 3 gennaio in uno stadio Odegar da “sold out”. I precedenti parlano di 2 vittorie per i biancorossi, entrambe tra le mura amiche, una nei tempi regolamentari ed una all’overtime, mentre gli stellati sono imposti nei 60 minuti dell’unico derby giocato in casa.

Da Asiago: Magnabosco e compagni hanno perso una partita importante contro il Lubiana, i 3 punti lasciati agli sloveni hanno permesso il sorpasso in classifica del Graz ed al Brunico di affiancare i giallorossi. Tutte le chance di accedere ai pre-playoff sono rimaste intatte, considerando anche che l’Asiago ha giocato una partita in meno rispetto agli Austriaci e due rispetto agli Altoatesini. La Migross ha il difficile compito di continuare ad impegnarsi al massimo e fare punti in ICEHL ma anche di cominciare a buttare uno sguardo in avanti, verso la finale di Continental Cup, che si avvicina velocemente: l’inizio è infatti programmato per venerdì 13 Gennaio e richiederà un grande impegno fisico e mentale. Il Bolzano non è l’avversario ideale per trovare il riscatto immediato dalle ultime, in parte anche sfortunate, sconfitte, ma il derby è sempre una partita a sé, e gli uomini di Barrasso cercheranno di compiere un’altra impresa.

Da Bolzano: il Bolzano continua la sua marcia nelle alte vette della classifica, occupa la seconda posizione, ma tiene nel mirino la capolista Innsbruck. Dopo l’inatteso stop a Feldkirch ha inanellato 4 vittorie consecutive, una delle quali è proprio l’overtime giocato contro l’Asiago. Con 18 rete in 32 partite il canadese Christian Thomas è il l’attaccante più prolifico fra i biancorossi mentre la classifica interna per il maggior numero di assist è guidata dallo statunitense Mitch Hults, capace di servire il disco vincente ai compagni per 23 volte in 32 match.

Si preannuncia un Odegar esaurito e molto caldo, pronto a sostenere i Leoni in un derby che sarà sicuramente molto acceso e spettacolare. L’Asiago è in cerca di un’impresa che addolcisca un po’ l’amaro lasciato dagli ultimi risultati, ma il Bolzano non sarà certamente d’accordo nel lasciare i 3 punti sul ghiaccio dei Giallorossi