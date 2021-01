As Vicenza torna a giocare ad Albino dopo 20 giorni di pausa: Final four di Coppa Italia sfumate per differenza punti

BASKET FEMMINILE – SERIE A2 – Finalmente si torna a giocare! Dopo 20 interminabili giorni in cui è successo di tutto: Elena Vella lascia Vicenza e l’entrata in finale per disputare la Coppa Italia in primavera è sfumata solamente per differenza canestri.

I 18 punti conquistati in un girone d’andata semplicemente meraviglioso sono valsi ad affiancarsi alle corazzate Castel Scrivia e a Moncalieri, ma per la classifica avulsa relativa ai risultati delle tre squadre interessate Vicenza viene relegata al quinto posto: decisiva la sconfitta di 15 punti a Moncalieri, unica partita di campionato persa con grande scarto, tra l’altro in equilibrio fino a 3 minuti dalla conclusione.

Così la vittoria di 6 punti su Scrivia – stupenda impresa, forse la partita più bella del campionato – è stata resa vana. Pazienza: nessun dramma! In casa berica si volta pagina. Ricomincia il girone di ritorno in quel d’Albino (terza partita in calendario) perché le due partite d’inizio sono state spostate in aprile per favorire i recuperi causa covid.

Edelweiss Albino è temibile perché ha bisogno di punti, essendo relegato a quota 8. Viene da due vittorie su Carugate e Mantova e dalla sconfitta ad Udine ed è, come Vicenza, fermo da 20 giorni. All’andata ha prevalso Vicenza, ma non è stata una passeggiata. Si basa su tre certezze come Vainberga, straniera di lunga esperienza con trascorsi in A1 e a Crema, Reggiani e Carrara; al loro fianco un nugolo di giovani dalle belle prospettive che corrono, saltano e pressano: sicuramente un avversario ostico. In casa vicentina qualche problema relativo ad Ursula Colabello, afflitta da un infortunio alla schiena.

Solo all’ultimo si saprà se Rebellato potrà usufruirne. La bella notizia arriva dal fatto che debutterà in prima squadra Alice Bellon, classe 2004, proveniente dall’under 18. Si gioca a Torre Boldone (Bg) alle ore 21.00 di sabato 23 gennaio. Arbitri i sigg. Michele Biondi di Trento e Matteo Sironi di Sesto S.Giovanni.

