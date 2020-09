L’ultima settimana di mercato si apre per il LR Vicenza con l’annuncio dell’acquisto di un nuovo portiere.

Si tratta di Pietro Perina, classe ’92, che nelle ultime due stagioni ha difeso i pali del Cosenza in Serie B, scendendo in campo in 55 occasioni. In precedenza ha disputato 161 partite in Serie C con le maglie di Sambenedettese, Cosenza, Melfi e Martina Franca.

Nel pomeriggio il giocatore sosterrà il primo allenamento in biancorosso.