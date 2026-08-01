La giovane playmaker azzurra Emma Meggiolaro nel roster di AS Vicenza

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Un altro volto giovane e nuovo per A.S. Vicenza! Si tratta dell’azzurrina classe 2008 Emma Meggiolaro, in questi giorni impegnata con la nazionale in Svezia per gli europei di categoria Under 18. Nata a Vicenza, Meggiolaro è una playmaker che viene da una solida esperienza di settore giovanile: dopo quattro anni con le Lupe Basket, nelle ultime due stagioni ha giocato nella squadra B della Reyer, disputando un ottimo campionato in Serie B con le veneziane.

Per Meggiolaro, nella stagione a venire, è previsto il doppio tesseramento: da un lato con l’Under 19 sempre della Reyer Venezia e dall’altro con l’A.S. Vicenza in A2. Per lei si tratta della prima esperienza al secondo livello della pallacanestro femminile nazionale e potrà dare un importante contributo nel reparto esterne di coach Sacchi. Come detto, in questi giorni la neo-biancorossa è impegnata negli europei di categoria ed esordirà nel match contro le padrone di casa della Svezia.

IL CALENDARIO 2026-27

Intanto, la FIP ha diramato i calendari per la stagione 2026-27. L’A.S. Vicenza esordirà sabato 10 ottobre sul campo di una delle tre formazioni sarde, la Virtus Cagliari, dopo aver osservato un turno di riposo nella prima giornata. L’esordio casalingo è previsto per domenica 18 contro Bolzano. Nel girone d’andata, è in programma un turno di riposo per le nazionali (14-15 novembre) e Vicenza affronterà tutte e tre le trasferte in Sardegna nella prima metà di campionato (dopo la Virtus, giocherà contro il Cus Cagliari il 7 novembre e contro Selargius il 28 dello stesso mese). Fine del girone d’andata il 20 dicembre mentre l’ultima della regular season sarà sul parquet di Alpo il 20 marzo. Nel weekend del 26-27 marzo, prima dell’inizio dei play-off, si disputerà la Final Four di Coppa Italia.

È bene ricordare, in chiusura, la formula del campionato di A2 per la stagione 2026-27, l’ultima prima del passaggio al girone unico. Le ventidue squadre partecipanti al campionato sono state ripartite in due gironi da 11. Al termine della regular season, le prime sei squadre di ogni girone saranno qualificate ai play-off e avranno già la certezza di partecipare al successivo campionato di A2. Le squadre classificate al termine delle Fase Regolare (Regular Season) dal 7° al 10° posto di ciascun girone formeranno un girone unico di otto squadre portandosi i punti ottenuti nella fase regolare. Si affronteranno con gare di andata e ritorno solo con le squadre precedentemente non incontrate. Le prime due classificate manterranno il posto in A2. Retrocessione diretta, infine, per le due squadre che si classificheranno all’ultimo posto della regular season.