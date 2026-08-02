Al Menti poker del LR Vicenza nel Memorial Alfonso Santagiuliana



CALCIO – Prima uscita al Menti per il L.R. Vicenza, impegnato nel 𝐌𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐥𝐟𝐨𝐧𝐬𝐨 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚𝐠𝐢𝐮𝐥𝐢𝐚𝐧𝐚 contro la Luparense dell’ex Nicola Zanini.

Ed é il capitano Filippo Costa ad aprire le marcature con una doppietta.

Sul 2-0 si chiude il primo tempo.

Nella ripresa, su azione di calcio d’angolo, arriva il 3-0 firmato dal nuovo acquisto Moncini mentre il 4-0 é siglato da Morra.

Finisce 4-0! Ed é Pippo Costa ad alzare la coppa consegnata da Antonio Santagiuliana, figlio dell’indimenticato Alfonso, ex giocatore biancorosso e del grande Torino.

La signora Volpato ha premiato invece la Luparense e Mattia Minesso, altro ex, votato come il miglior giocatore.